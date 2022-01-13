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洛龙区公开招聘83名事业单位工作人员
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛龙区人民政府网站 2022.09.27 10:53

　　昨日，洛龙区人民政府网站发布公告称，根据洛龙区事业单位用人需求，决定面向社会公开招聘83名事业单位工作人员。

　　本次招聘考试采取网上报名方式进行，每人只能报考一个岗位。具体网上报名操作方法在报名网站上查看。未在规定时间内完成报名、缴费的，报名系统将自动关闭，不再补报，不接受现场报名。

　　网上报名

　　时间：2022年10月9日9:00至—2022年10月11日17:00

　　考生在规定时间内进入网上报名系统，先进行考生注册，注册成功后按要求填写个人报名信息并上传照片。上传照片要符合系统规定：清晰、无变形，一寸或二寸近期正面免冠证件照，红底、蓝底、白底均可，JPG格式。利用图片软件制作时，图片大小宽为130像素，高度为160像素，最终效果以输出后的大小为准，宽高比例约为1.3:1.6，像素大小200kb以内，以便制作准考证时使用。报名与考试时使用的有效期内的二代身份证或临时身份证必须一致，不能使用新旧两个身份证号同时报名。报考人员必须按照本人身份证等相关证件显示的个人信息进行报考，凡个人基本信息填写有误导致笔试准考证信息错误的，责任自行承担。

　　资格初审

　　时间：2022年10月9日9:00至—2022年10月12日18:00

　　根据招聘条件要求对报考人员填报的个人信息进行资格初审和照片质量检查，并在报考人员报名后给出审核意见。审核通过的考生不得再改报其他岗位，也不能再修改任何报考信息。审核未通过的考生，将反馈未通过的原因，未通过的考生在规定时间内按要求可再次修改信息并提交审核。报考申请提交成功后，身份证号是报考人员查询报考资格审查结果、网上缴费、下载打印准考证和成绩查询等事项的依据。

　　对隐瞒事实、不符合报名条件、弄虚作假或违反招聘规定的，取消其资格，并按《事业单位公开招聘违规违纪行为处理规定》进行处理。

　　网上缴费

　　时间：2022年10月9日9：00至—2022年10月12日17：00

　　报考人员资格初审通过后在规定时间内登录原报名网站，缴纳考务费，每人30元(微信或支付宝)，未按期缴费的视为自动放弃。缴费成功后，请自行打印《2022年洛龙区公开招聘事业单位工作人员报名登记表》(报名系统自动生成A4纸格式)，以备资格复审时使用。

　　打印准考证

　　网上报名、缴费成功的考生，于2022年10月19日9:00—10月22日9:00在原报名网站上自行打印笔试准考证。准考证使用贯穿考试全过程，请妥善保管，如因报考人员未及时打印准考证或因保管不慎丢失准考证，造成的后果由报考人员个人承担。

　　如因疫情等原因有变动，将在洛龙区政府网站“公示公告”专栏进行公布，请报名成功的考生关注。

　　笔试采取统一命题、统一组织、统一评分的方式进行。笔试时间为2022年10月22日(具体考试时间、地点以准考证为准)。

　　>>2022年洛龙区公开招聘事业单位工作人员实施方案
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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