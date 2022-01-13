提升能力正作风 实干立身争出彩

2022年，于中国，是进军新征程，迈向第二个百年奋斗目标的一年，是迈出新步伐，明确“十四五”稳中求进工作总基调的一年，是开启新阶段，喜迎党的二十大隆重召开的一年。

2022年，于中国，是进军新征程，迈向第二个百年奋斗目标的一年，是迈出新步伐，明确“十四五”稳中求进工作总基调的一年，是开启新阶段，喜迎党的二十大隆重召开的一年。于河南，是贯彻新发展理念，锚定“两个确保”的一年，是融入新发展格局，实施“十大战略”的一年，更是强化政治担当，心怀“国之大者”，能力作风建设的一年。提升能力，锻造作风，实干立身，争先出彩，是奋力谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章的主旋律，也是建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌的强基调。

“心有所信，方能行远；学有所悟，而后笃行”。省委书记楼阳生强调，紧扣发展需要，在学干结合中练就过硬能力。一要提升政治能力。“治国有常，而利民为本；政教有经，而令行为上”，要深刻领会党中央的决策意图、政策初衷，准确把握省委工作重点、执行要点，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保总书记重要讲话重要指示和党中央决策部署条条落实、件件落地、事事见效。二要提升专业能力。“闻道有先后，术业有专攻”，要加强专业化培训，开展精准理论培训、政策培训、科技培训、管理培训、法规培训等，让干部学有专长、术有专攻。在实践实战中学习专业知识，提升专业素养，提高专业化水平，提升工作质效。三要提升改革创新能力。“凡益之道，与时偕行”，涵养改革精神、提升创新本领，善于用好改革关键一招，在全面上下功夫，在深化上下功夫，持续拆壁垒、破坚冰、解痛点、疏堵点，实现改革系统集成、协同高效，以改革激发创新创造内在动力。四要提升统筹发展能力。“不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。”全面贯彻总体国家安全观，坚持控新治旧、标本兼治、依法治理，不断增强防范化解风险的本领，努力实现本质安全。五要提升群众工作能力。“乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧”，牢固树立群众观点，始终把为人民谋福祉作为谋划推动一切工作的出发点和落脚点，与群众干在一起、苦在一起、乐在一起。

“凌空蹈虚，难成千秋伟业；求真务实，方能善作善成”。回顾建党百年的光辉历程，巍巍红船，开天辟地；漫漫长征，苦难辉煌，从延安整风到七届二中全会提出“两个务必”，再到十九届六中全会强调党团结带领中国人民又踏上了实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路，加强作风建设、保持党同人民群众的血肉联系始终是我们常抓不懈的永恒课题。实践证明，过硬的作风是我们党凝聚人心、汇集力量的关键所在，也为国家长治久安、繁荣兴旺打下坚实根基。

“中流击水，奋楫者先；行至半山，勇攀者进”。新征程呼唤新担当，大提升展现大作为，现代化洛阳建设宏伟蓝图已经绘就，让我们把思想和行动统一到中央、省委、市委部署上来，把能力作风建设工作摆到至关重要的位置上来，践行初心使命、强化“答卷意识”，勿忘昨天的苦难辉煌，无愧今天的使命担当，不负明天的伟大梦想，激扬沧海弄潮、舍我其谁的锐气，激扬时不我待、不负韶华的朝气，激扬无惧风浪、敢于亮剑的勇气，做到脑子里有思路、眼睛里有问题、手上有招数、脚下有路子，不断提高建设现代化洛阳的能力和水平，共同绘就新时代洛阳古今辉映、诗和远方的壮丽图景！(西工区发改委 申亚龙)②