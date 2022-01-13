瀍河区利民街社区邻里中心建成投用

近日，新建成投用的瀍河区北窑街道利民街社区邻里中心，吸引了众多居民前来体验。

近日，新建成投用的瀍河区北窑街道利民街社区邻里中心，吸引了众多居民前来体验。该邻里中心位于瀍河区利民东街10号，总建筑面积约700平方米，整体空间布局主要划分为休闲区、读书区、服务区、乐购区、食堂区、教育区等区域，结合社区实际和居民需求，精心打造以民主自治为中心，以家园情感为基础的“15分钟生活圈”。通过“智慧利民”线上便民服务平台，让居民在家门口就能享受到优质便利服务。(洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 通讯员 时义乐 摄影报道)