“美美与共——喜迎二十大”民盟书画展开幕

25日，“美美与共——喜迎二十大”民盟书画展在洛阳美术馆开幕。

25日，“美美与共——喜迎二十大”民盟书画展在洛阳美术馆开幕。

此次书画展由民盟河南省委会、中共洛阳市委统战部指导，民盟中央美术院河南分院、洛阳市文学艺术界联合会提供学术支持，民盟洛阳市委会主办，民盟洛阳书画院承办，共展出各类书画作品80幅。广大盟员以字抒情、以画传意，充分展示了奋进新征程、建功新时代的良好精神风貌，抒发了喜迎中共二十大的真挚情怀。

据介绍，民盟各级组织坚持正确政治方向，始终保持同中国共产党同心同德、团结奋斗的政治本色，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。作为以文化教育科技为主要界别和特色优势的参政党，民盟将努力提升建言资政和专项民主监督实效，奋力开创民盟工作新局面，以实干实绩迎接中共二十大胜利召开。

此次展览持续至9月27日，展览具体地点为洛阳美术馆三楼四号厅。

民盟河南省委会专职副主委柳锋波，市委常委、统战部部长、副市长李新建出席开幕式。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 宋瑞玉)