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搭戏台，唱大戏，就为让老人们笑一笑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.27 08:52
文艺演出现场

　　“咚锵咚锵咚咚锵……”25日下午，洛龙区古城街道龙祥社区龙祥小区(A区)的活动广场上一片热闹景象，一年一度的庆祝重阳节文艺演出正在举行。这个由居民王建政夫妇发起，希望让老人们“笑一笑”的活动，如今已经举办了6年。

　　15时许，记者在现场看到，小区活动广场中央立着一块红色背景板，上面写有“敬老爱老文艺联欢会”等字样，地上铺着一块红色的地毯当作舞台，不少居民正忙着安装音响设备、放置板凳，演员们正在认真化妆。舞台前方，已经有不少老人选好了观看节目的位置，耐心等待文艺演出的开始。

　　精彩的演出在曲剧《李豁子说媒》中拉开序幕，河南广播电视台梨园频道金奖擂主牛变玲和搭档王中民风趣的表演，引得老人们发出一阵阵笑声；之后，曾当过《梨园春》栏目擂主的“洛阳话大妈”毕清风等人纷纷上台表演拿手剧目，引得现场高潮迭起，掌声连连。“在家门口就能看戏，这些节目美得很。”一位87岁的老人高兴地说。

　　龙祥小区(A区)居住的大多是洛龙区原陈李寨村村民，王建政也是其中之一。“很多年轻人都在外地工作，但是心里始终记挂着家里的老人。”王建政说，他常年在我市曲剧系统工作，早些年由于事务繁忙，没有完整的时间组织和策划活动，退休之后，他便有了利用自身特长为辖区老人集体庆祝重阳节的想法。从2016年起，每年重阳节前夕，他都会多方联系曲剧界的朋友组成专业演出团队，根据老年人的喜好确定节目单，自己也会现场表演两三个节目，整场演出的时间超过2个小时。

　　除了为辖区老人安排专场文艺演出，王建政还会为80岁以上的老人准备节日礼物。今年，他为20多位年过八旬的老人每人送了一条红色围巾、一个饮水杯，祝愿他们以后的日子过得红红火火。

　　“陪老人吃顿饭、坐一会儿，都不如让老人笑一笑。”王建政说，老人保持好心情是健康长寿的“秘诀”之一，希望这个活动在为老人们带来欢乐的同时，能够发动更多居民加入进来，也为小区的孩子们做好表率，弘扬和传承尊老敬老爱老的传统美德。

　　洛阳城里敬老孝亲的人和事，都将成为《孝贤正能量》栏目报道的主角。诚邀社会各界提供线索，让我们一起努力，把洛阳的“孝贤正能量”传播开来！

　　栏目常驻记者

　　李岚 电话：15090169915

　　孟山 电话：18537995235

　　（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 王书敏 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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