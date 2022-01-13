洛阳：建立常态化府院联动机制 营造法治化营商环境

近日，我市印发关于建立常态化府院联动机制的意见，提出将推动府院联动机制实质化、常态化、制度化运行，推进法治洛阳、法治政府、法治社会一体建设，打造更高水平的营商环境。

近日，我市印发关于建立常态化府院联动机制的意见，提出将推动府院联动机制实质化、常态化、制度化运行，推进法治洛阳、法治政府、法治社会一体建设，打造更高水平的营商环境。

意见指出，要发挥政府与法院各自职能作用和资源优势，推动行政与司法有机衔接、叠加互补，着力提升行政效能、司法效率、社会效果及综合效益，并明确了协同推进法治政府建设、营造法治化营商环境、健全企业破产协调联动机制等重点工作。

重点1

协同推进法治政府建设

全面落实行政执法责任制，深化服务型行政执法，持续提升执法质量和水平。严格落实重大行政决策程序、行政机关负责人出庭应诉等规定，充分发挥行政复议公正高效、便民为民的制度优势和化解行政争议的主渠道作用，全面推进行政复议规范化、专业化、信息化建设。推动行政争议调判结合，把化解工作贯穿行政案件立案、审判和执行的全过程，全面推行行政争议诉前化解、重大案件协调化解制度，加强行政化解、司法化解在程序、方法和效力确认等方面的对接、配合。

建立健全行政调解告知引导制度，对属于行政调解范围的，主动告知、积极引导当事人通过行政调解解决纠纷，有效发挥行政调解在化解行政争议中的分流作用。

重点2

营造法治化营商环境

将平等保护原则贯穿政府立法、行政执法、法院司法、普法守法等环节，依法平等保护各类市场主体合法权益。加大产权司法保护力度，严禁违法采用刑事手段插手民事纠纷。坚持善意文明的执法、司法理念，慎用查封、扣押、冻结等保全措施，防止因违法违规适用干扰企业正常生产经营活动。依法惩治恶意拖欠账款和逃废债行为。协力推进诚信社会建设，共同维护政府和司法公信力，努力建设更具吸引力的市场化、法治化、国际化营商环境。

重点3

健全企业破产协调联动机制

在政府与法院间建立完善的制度化、常态化企业破产协调联动机制，按照政府主导风险管控与事务协调、法院主导司法程序的协作模式，统筹协调解决企业破产处置工作中的民生保障、社会稳定、财产接管、税收征管、资产处置、金融协调、信用修复、打击逃废债、变更注销、费用保障等重点难点问题，提高市场重组、出清的质量和效率，促进产业转型升级和资源的优化配置，合力防范化解重大风险、维护社会大局稳定、促进经济高质量发展。

重点4

切实解决执行难题

推进政府部门信息系统和法院执行信息网络查控系统互联共享，推动实现全市范围房产、车辆、股权、存款、金融理财产品、公积金、通信信息等主要财产形式网络查控全覆盖，提升查人找物能力水平。完善失信被执行人跨部门、跨领域协同监管和联合惩戒机制，推进法院、检察院、公安机关执行联动机制常态化运转，加大对被执行人逃避执行、转移财产等行为的打击力度，切实维护法院生效裁判权威、保护债权人合法权益。将失信被执行人名单信息嵌入联动单位管理系统，构建失信被执行人信用承诺和修复激励机制，加大失信联合惩戒力度，形成执行攻坚强大合力。

重点5

精准有效防控重大风险

建立重大风险处置协调机制，加强法院与政府部门沟通协调，形成共同防范化解风险的合力。着力完善人民调解、行政调解、司法调解衔接联动机制，深入推进诉源治理，把更多矛盾纠纷化解在基层，消除在萌芽状态。围绕医疗、消费、劳动争议、物业管理、婚姻家庭、交通事故、知识产权保护、信访积案化解等重点行业专业领域的矛盾纠纷，推动社会矛盾纠纷多元预防化解体系建设，依法依规化解民间纠纷，促进社会和谐稳定。

我市还将成立府院联动工作领导小组，统筹指挥、协调推动府院联动工作，建立府院联动工作领导小组会议制度、专题协调会商制度、跟踪问效机制，确保府院联动工作有力有序开展。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超）