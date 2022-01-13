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洛阳今天气温15℃到27℃ 早晚需注意添衣
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.09.27 08:50

　　距国庆假期越来越近，气温也如同大家期待的心情，一路走高。根据气象资料分析，国庆节前我市气温回升明显，最高气温将接近或达到30℃。

　　进入秋季，早晚温差拉大，虽然白天气温走高，但夜间缺少云层保温，气温会快速下降。昨天，洛阳最高气温28℃，最低气温只有15℃，早晚穿长袖，中午穿短袖，一天如同两季，大家需及时添衣保暖，预防感冒。

　　秋季最大的天气特征是秋高气爽。那么，秋高气爽到底爽在哪儿呢？首先，爽在碧空如洗。一年中，最纯净、最湛蓝的天空非秋季莫属。其次，爽在天朗气清。秋季盛行的下沉气流大大抑制了降水，由于水汽变少，天空变得晴朗少云。再次，爽在舒适干爽。秋阳和煦，总是带着温而不烈的热度，慵懒地洒向大地。秋天是由夏到冬的过渡时节，地面接收的太阳辐射显著减少，气温刚好降到人体“舒适带”上。同时，由于水汽减少，人即便出汗，也会很快被偏北风吹干，让人感觉舒爽。最后，爽在五色斑斓。秋叶逐渐变黄变橙变红，就像大自然打翻了的调色盘。气温是影响树叶变色的最重要因素，常年9月下旬，我国北方大部分地区最低气温都在15℃以下，能满足大部分树种叶子变红的条件。不过由于叶子中的花色素苷还需一定的积累才能红艳动人，因此赏红叶的最佳时节常常要等到10月。

　　来看看今明两天洛阳的天气。根据最新气象资料分析，短期受高空偏南弱切变线影响，预计今天白天，洛阳全区多云到阴天，偏南局部地区有阵雨，偏西风2级到3级，气温15℃到27℃。今天夜里到明天白天，洛阳全区阴天转多云，偏南风2级到3级，气温15℃到29℃。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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