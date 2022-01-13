付会斌：要见义勇为 还要“见义众为”（道德模范在身边）

“我一直都记着这句话——今日我助人，明日人助我；互帮互助，才能创造幸福生活。”昨日，在西工区王城路街道，记者见到了河南省第八届道德模范、“河南省见义勇为模范”称号获得者付会斌。

付会斌参与志愿服务活动(受访者供图)

“我一直都记着这句话——今日我助人，明日人助我；互帮互助，才能创造幸福生活。”昨日，在西工区王城路街道，记者见到了河南省第八届道德模范、“河南省见义勇为模范”称号获得者付会斌。

付会斌今年51岁，有着一个四世同堂的家庭。他的家中三代人都投身公益，十几年来，付会斌带领家人和洛阳小红帽志愿者团队的志愿者，多次不顾安危，参与各类自然灾害、事故灾害的救援。

谈起自己走上公益之路，付会斌称是从参与2008年汶川地震救援活动开始的。他说，地震发生后，他每天从早到晚一直在看最新报道，了解灾情动向，想为灾后救援出份力的念头，在他脑海里始终挥之不去。最终，付会斌与团队冒着余震不断的危险，辗转赶赴灾情最严重的江油市敬元乡，不顾生命危险，安全转移出敬元乡小石村的800余名村民。

此后，付会斌每每看到哪里需要救助，都会伸出援助之手。2010年玉树发生地震，付会斌组织家人和志愿者，携带价值3万余元的急救药品连夜启程，克服高原反应，驱车2000公里驰援灾区；2013年雅安发生地震，付会斌组织志愿者带着药品、食品等物资赶赴灾区进行救援；2018年洛阳一建材市场发生火灾，付会斌和家人第一时间帮助疏散火场周边家属楼群众，并协调大型工程机械赶到现场，持续待在火灾现场9个小时，积极协助消防人员将大火扑灭；2021年河南发生洪灾，付会斌第一时间发起捐款活动，并组织有救灾经验且水性好的志愿者赶赴灾区，共转运被困群众1500余人次、危重病人10余人……

没有救援任务时，付会斌就把精力放在平日的志愿服务上。他组织开展“洛阳是我家我为花会添光彩”公益活动，每年中国洛阳牡丹文化节期间，都会有上千名头戴“小红帽”的志愿者参与志愿服务，已成为古都一道亮丽的风景线。疫情期间，付会斌与志愿者一同投入防控疫情的志愿服务当中，他带头发起抗击疫情捐助活动，募集防疫物资捐赠抗疫一线，并参与社区基层一线的防疫工作。付会斌团队组织开展的“同心抗疫，平安洛阳”服务项目，在今年8月获得河南省文明实践优秀志愿服务项目一等奖。

14年来，付会斌在公益之路上留下的步步足印，让他先后被授予“河南好人”“河南文明使者志愿服务之星”“河南省防汛救灾优秀志愿者”等诸多荣誉称号。

面对这么多荣誉，付会斌说，他宁愿自己少些荣誉，社会多些平安！这些荣誉对他来说既是鼓励也是约束，他一定会将社会公益活动持续开展下去，把见义勇为精神传承弘扬下去。因为这已成为他日常生活中重要的一部分，他希望通过自己的实际行动，让更多的人关注公益、传递爱心。要见义勇为，还要“见义众为”！（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 刘双双）