昨日，洛阳市交通事业发展中心挂牌。此次挂牌按照全市事业单位重塑性改革工作部署进行，在市公路事业发展中心基础上组建市交通事业发展中心。

昨日，洛阳市交通事业发展中心挂牌。此次挂牌按照全市事业单位重塑性改革工作部署进行，在市公路事业发展中心基础上组建市交通事业发展中心。

市公路事业发展中心于2019年组建，近年来，先后完成二广高速改扩建、310二期和沿黄生态廊道等重点项目，所实施的“四好农村路”先后荣获多个省级以上荣誉。

新组建的市交通事业发展中心将按照“一枢一圈三网六体系九通道”的“11369”综合交通运输体系布局，为城市发展提供更有力的交通支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 吴伟 摄)