高中外迁：补齐短板，推动高中教育提质增效（非凡十年·教育蝶变）

机器轰鸣、车辆穿梭，近日，在位于老城区的洛阳市第五高级中学(原洛阳市第十九中学)新校区建设项目施工现场，一派热火朝天的建设场景。今年8月，我市7所新建高中集中开工，这是我市补齐短板，推动高中教育提质增效的关键举措。

机器轰鸣、车辆穿梭，近日，在位于老城区的洛阳市第五高级中学(原洛阳市第十九中学)新校区建设项目施工现场，一派热火朝天的建设场景。今年8月，我市7所新建高中集中开工，这是我市补齐短板，推动高中教育提质增效的关键举措。

故事：有32年教龄老教师的心愿

“听说新校区学生宿舍楼的基坑已经挖好了，真想去看看！”近日，在位于西工区唐宫西路的市第五高级中学老校区，高三年级语文教师赵冬侠对新校区的建设满怀期待。

有32年教龄的赵冬侠，在市第五高级中学已工作26年，作为一线教师，她见证了学校一步步成为洛阳市文明校园、市实验性示范学校、河南省心理健康教育示范校。“近年，学校在提升教学质量、培养学生等方面加足马力，然而处于闹市区总有种施展不开的感觉。”赵冬侠说，每年中招报志愿时，不少家长会因为学校设施陈旧、生均面积小、寄宿条件差而选择其他学校。

“学校提质扩容，让孩子们有更好的学习、生活环境”是赵冬侠和同事们多年来的心愿。今年春节，外迁高中的设计方案在市规划展示馆集中展示，赵冬侠和同事们专程去参观。

“新校区位于老城区道北葛家岭片区，西临龙光路，与翠云峰森林公园隔路相望，占地面积约163亩，是现有校区占地面积的4倍，有3栋教学楼、2栋学生宿舍楼及实验楼、艺术楼、教师公寓、体育馆、食堂等13座单体建筑，真让人期待！”赵冬侠盼望明年9月新校区投用后，在崭新的教室中带领孩子们开启美好的高中生活。

政策：7所新建高中明年9月投用

包括市第五高级中学在内，目前，我市有7所新建高中正加紧建设，项目总投资约30亿元，总占地面积1281亩，总建筑面积53.5万平方米，每所学校占地面积均超过150亩、规划学位3000个，建成投用后将为全市提供2.1万个高中学位。根据项目施工安排，7所新建高中将于年底前主体封顶，明年7月完工，明年9月投用。

市教育局相关负责人介绍，新建的7所高中，教学区、生活区、服务区、运动区交相辉映，科技楼、报告厅、艺术楼、体育馆一应俱全，不仅一校一品一特色，更从一开始就对标“百年名校”，让现代化高中更具“现代范儿”。

按照计划，这批新建高中投用后，腾出的老校区将改建为义务教育阶段学校或幼儿园，预计可新增2万多个学前教育和义务教育学位，持续改善城市区学前教育和义务教育办学条件。

数据：全市高中阶段毛入学率10年提高到93%

我市始终把关心教育、支持教育当作头等大事来抓，千方百计增加教育投入，努力改善办学条件，全市教育总投入由2012年的91.21亿元增加到2021年的148.39亿元，增长了62.7%。

通过积极实施高中阶段教育普及攻坚计划，我市持续改善高中办学条件，推动高中教育提质增效，全市高中阶段毛入学率从2012年的90%提高到2021年的93%。

截至2021年年底，全市共有13所省级示范性普通高中。我市通过实施打造优质高中行动，推动高中课堂教学改革，高中教育质量显著提升。“十三五”期间，我市一本上线率和本科上线率连续多年高于全省平均水平，拔尖创新人才培养水平稳步提升。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）