洛阳印发“十四五”现代服务业发展规划

完善“一老一小”服务体系，着力打造区域医疗中心，加快推动省级家政服务业提质扩容试点城市建设……记者近日从市发改委获悉，我市印发《洛阳市“十四五”现代服务业发展规划》(简称《规划》)，不少内容与市民生活相关。

完善“一老一小”服务体系，着力打造区域医疗中心，加快推动省级家政服务业提质扩容试点城市建设……记者近日从市发改委获悉，我市印发《洛阳市“十四五”现代服务业发展规划》(简称《规划》)，不少内容与市民生活相关。 完善“一老一小”服务体系，着力打造区域医疗中心，加快推动省级家政服务业提质扩容试点城市建设……记者近日从市发改委获悉，我市印发《洛阳市“十四五”现代服务业发展规划》(简称《规划》)，不少内容与市民生活相关。 养老育幼更贴心 《规划》指出，我市将加快推进国家医养结合试点、安宁疗护试点建设，推动居家、社区、机构等养老育幼模式协同互促，完善“一老一小”服务体系。 《规划》特别提出，要统筹推进市级养老服务中心、街道综合养老服务中心、社区养老服务中心、居民小区养老服务站点、家庭养老床位五级养老服务体系建设，加快实现城市区基本养老体系全覆盖。 健康服务更安心 《规划》指出，我市将优化城市医疗资源均衡布局，着力打造区域医疗中心，完善医疗健康服务网络，促进健康服务与旅游、体育、文化深度融合。 在优化医疗资源均衡布局方面，我市将加快建设国家呼吸区域医疗中心、中医(脑病)国家区域医疗中心和中医骨伤科国家区域医疗中心，布局省级区域医疗中心，争创河南省医学中心。推动优质医疗资源扩容下沉，加强市级医院和县医院基础设施建设，实施基层医疗卫生机构标准化建设。 家政服务更舒心 《规划》指出，我市将以河南省家政服务业提质扩容试点城市建设为抓手，培育家政服务品牌和龙头企业，提高从业人员服务水平，健全家政信用体系，推进家政服务规范化、专业化、连锁化、品牌化发展。 其中，支持家政企业创新开展家庭理财、收纳、保健、心理健康等服务，探索家政与物业、快递、健康、零售等融合发展。依托家政信用平台，建设家政企业、从业人员信息数据库，完善企业“一企一证一码”、从业人员“一人一卡一码”及“红黑榜”信用监管机制。推广使用家政服务合同示范文本，规范家政服务三方权利义务关系。 文旅融合更有看点 我市将完善全域、全时、全季文化旅游产品体系，加快建设华夏历史文明传承创新核心区、黄河文化精品旅游带、伏牛山国民休闲度假地、洛河人文历史旅游体验带、伊河生态休闲旅游体验带，形成“一核两翼两带”文旅融合发展布局。 为激发文旅消费活力，我市将加强夜间文旅产品开发，打造应天门、广州市场步行街等夜经济地标。同时，开展文旅促销活动，推进旅游景区淡旺季差异化定价，持续开展“文旅惠民消费季(消费月)”活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 张黎鸣）