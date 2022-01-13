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郑州大学第五附属医院汝阳分院揭牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.26 20:24

　　25日，郑州大学第五附属医院(简称郑大五附院)汝阳分院在汝阳县人民医院挂牌成立，标志汝阳县在探索医养结合服务模式方面迈出重要一步。

　　郑大五附院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、康养为一体的现代化省级综合医院。根据合作协议，双方将合作共建国家重点研发计划“医养结合服务模式与规范的应用示范项目推广(培育)基地”。该基地将充分发挥郑大五附院的医疗、教学、科研等优势，推进汝阳县医疗人才、技术等方面的建设与管理，提升汝阳医疗服务水平；推动汝阳康复养老中心建设，构建“医-养-社-家”智慧医养结合服务模式，提升医养结合服务能力和服务水平，为区域内老人提供优质、安全、规范、智能化的健康养老服务。

　　未来，双方还将围绕人才培养、学科建设、技术创新、科研成果等方面展开合作，不断提升县域医疗服务水平。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 罗兴涛 通讯员 崔浩浩 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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