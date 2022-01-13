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洛阳市文广旅局发布假期文明旅游提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.26 17:43

　　国庆假期临近，26日，洛阳市文化广电和旅游局发布假期文明旅游提醒，倡导市民游客树立文明旅游意识，遵守文明行为规范，积极做文明旅游践行者。

　　营造文明、和谐的旅游环境关系到每一名游客的切身利益。广大市民在旅游过程中应按照《中国公民国内旅游文明行为公约》和《中国公民出国(境)旅游文明行为指南》要求，维护环境卫生，遵守公共秩序、保护生态环境、保护文物古迹、爱惜公共设施，尊重各地风俗习惯、文化传统等。自驾旅游时，遵守交通安全法规，安全驾驶、文明行车。

　　市民出游前，及时掌握交通状况，科学规划出行线路，合理安排行程时间，了解目的地文旅场所最新开放、限流和门票预约政策规定，不前往中高风险地区旅游。外出游玩时备齐个人防护用品，乘坐交通工具、入园游览时自觉与其他游客保持间距，科学佩戴口罩，做好个人防护，做到不扎堆、不聚集，健康安全游玩。

　　若参团旅行，应选择具有合法经营资质的旅行社。出行前要签订规范的旅游合同，不购买明显低于经营成本的旅游产品。切莫轻易相信个人以旅行社、导游身份通过短视频、“朋友圈”等方式推介的旅游产品，不要轻易通过微信转账、预付保证金等形式交纳费用，以免上当受骗。

　　旅游从业者要坚持依法诚信经营，恪守职业道德，积极做文明旅游的推动者、传播者，做好文明旅游宣传引导，倡导文明旅游观念，加强旅游过程中的文明旅游督促和引导，在重要环节对游客及时提醒，纠正各种不文明旅游行为，为游客营造健康、文明、安全、舒适的旅游环境。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李国强 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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