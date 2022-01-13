“岭上硒薯”丰收！全国红薯领域专家都来了

金秋时节，“岭上硒薯”喜迎丰收。25日至26日，第二届中国甘薯产业创新发展大会在伊川举行。

金秋时节，“岭上硒薯”喜迎丰收。25日至26日，第二届中国甘薯产业创新发展大会在伊川举行。

国家甘薯产业技术体系专家学者、全国甘薯主产区科研院所和新型农业经营主体代表等汇聚一堂，围绕红薯产业技术推广、三产融合、品牌建设等进行观摩研讨、把脉问诊，共同推动红薯产业高质量发展。

国家甘薯产业技术体系首席科学家李强，中国作物学会甘薯专业委员会理事长马代夫等出席会议。

红薯产业是洛阳重点发展的乡村特色产业。目前，全市红薯种植面积稳定在60万亩，占全省总种植规模的15%，年总产量约30亿斤。

伊川是洛阳红薯优势产区。近年来，在国家甘薯产业技术体系的指导下，当地依托富硒资源禀赋和种植基础，高标准打造优质红薯现代农业产业园，大力推广茎尖分离脱毒技术，加快建设新品种选育和良种扩繁基地，着力叫响“岭上硒薯”品牌，市场认可度、美誉度不断提升。目前，伊川鲜食红薯种植突破10万亩，培育合作社、家庭农场等经营主体261户，带动2万多名群众参与产业发展，基本形成了示范种植、质量检测、分拣储藏、加工销售等全产业链，实现了“产业有发展、集体能增收、群众得实惠”的良性循环。

大会期间，国家甘薯产业技术体系专家学者开展了甘薯高产鉴定和甘薯品鉴评选活动，对比遴选适宜本地发展的红薯品种。河南省甘薯杂粮产业技术体系与伊川县共同签署了“河南省农业科技引领优势产业发展试点县”共建协议。

下一步，伊川将坚持创新引领，面向市场需求，加快推动国家甘薯产业技术体系成果转移转化，优选红薯品种，搞好技术服务，拉长产业链条，着力擦亮“岭上硒薯”品牌，带动农业增效、农民增收。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图)