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9月29日9时至16时，二广高速朱家仓互通立交双向主线封闭
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2022.09.26 17:43

　　今日，洛阳交警微信公众号发布通告，9月29日9时至16时，二广高速公路朱家仓互通立交将进行改扩建施工，过往车辆注意绕行。具体内容如下：

关于二广高速公路朱家仓互通立交
改扩建工程施工期间采取限制交通措施的通告

　　按照二广高速公路洛阳城区段朱家仓互通改扩建工程施工计划，2022年9月29日9时至16时，洛阳市公路事业发展中心将对二广高速公路朱家仓互通进行改扩建施工。为保障高速公路的安全畅通，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条之规定，并报经河南省公安厅高速公路交通警察总队同意，二广高速公路施工路段将采取临时封闭主线，车辆绕行的限制交通措施。现将有关事项通告如下：

　　2022年9月29日9时至16时，二广高速公路朱家仓互通段匝道桥拆除施工，双向主线临时封闭，车辆绕行。

　　绕行路线：

　　一、二广高速西半幅(济源至洛阳方向)行驶车辆：

　　1.在二广高速K1109与菏宝高速互通立交处(济源市境内)绕行菏宝高速、济洛高速、宁洛高速至二广高速公路。

　　2.在二广高速K1138与连霍高速互通立交处(朱加仓互通立交)绕行连霍高速向西至分别至洛阳东收费站、孟津收费站、洛阳收费站下站或经宁洛高速至二广高速公路。

　　二、二广高速东半幅(洛阳至济源方向)行驶车辆：

　　1.在宁洛高速(二广高速共线段)K718与盐洛高速互通立交处(洛阳市伊川县境内)绕行宁洛高速、济洛高速、菏宝高速至二广高速公路。

　　2.在二广高速公路K1151处瀍河收费站下站绕行中州东路、三川大道、G208国道至济源。

　　途经该路段车辆请按照道路交通标志标线的指示通行，也可通过河南高速公安、洛阳交警微博微信平台、高速公路沿线电子显示屏获取道路通行信息。请过往车辆合理选择出行路线。

　　特此通告。

洛阳交警高速支队

2022年9月23日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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