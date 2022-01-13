西交大二附院洛阳医院揭牌

26日上午，西安交通大学第二附属医院洛阳医院揭牌暨门诊大楼启用仪式在洛阳市中心医院举行。

26日上午，西安交通大学第二附属医院洛阳医院揭牌暨门诊大楼启用仪式在洛阳市中心医院举行。 26日上午，西安交通大学第二附属医院洛阳医院(以下简称西交大二附院洛阳医院)揭牌暨门诊大楼启用仪式在洛阳市中心医院举行。 西交大二附院洛阳医院位于伊滨区立雪路与提驾庄街交叉口，占地面积260亩，是国家呼吸区域医疗中心建设项目。一期项目建筑面积21.28万平方米，设置床位1000张，估算总投资15.36亿元，主要建设门诊楼、医技楼、1号病房楼、2号病房楼等，目前门急诊楼、医技楼、1号病房楼主体已封顶。 2020年12月，河南省人民政府、洛阳市人民政府与西交大二附院签署《合作共建国家呼吸区域医疗中心框架协议书》，依托洛阳市中心医院承建的豫西公共卫生中心(万安山医院)与西安交通大学第二附属医院创建国家呼吸区域医疗中心。2021年7月，西交大二附院洛阳医院获批国家第二批区域医疗中心试点项目。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 文/图）