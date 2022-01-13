拖欠劳动报酬和农民工工资 这些企业和个人被曝光

日前，洛阳市人社局向社会公布2022年第三季度重大欠薪案件及拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

日前，洛阳市人社局向社会公布2022年第三季度重大欠薪案件及拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

定期向社会公布重大欠薪案件及拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单，是人社部门贯彻落实《重大劳动保障违法行为社会公布办法》和《拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理暂行办法》相关规定，加大对重大劳动保障违法行为惩戒力度，强化社会舆论监督作用，督促用人单位自觉遵守劳动保障法律法规，维护劳动者合法权益的有力举措。

【2022年第三季度重大欠薪违法案件】

一、嵩县新华医院(杨龙强)拖欠劳动报酬案

违法主体：嵩县新华医院(杨龙强)；统一社会信用代码：91410325582855112B；工商登记住所：嵩县城伊东新区伏牛街卫生监督中心办公楼；负责人：杨龙强。

主要违法事实：2022年6月28日,嵩县人社局接到席某某等人反映嵩县新华医院长期拖欠其劳动报酬。经查，嵩县新华医院拖欠席某某等18人劳动报酬51.21587万元。2022年8月5日，嵩县人社局依法向该单位下达了《劳动保障监察限期整改指令书》，该单位逾期未整改。

相关处理情况：2022年8月18日，嵩县人社局依法对该单位下达《劳动保障监察行政处理决定书》，同时将其列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。2022年8月29日，嵩县人社局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案移送公安机关。

二、嵩县源丰矿业有限公司拖欠劳动报酬案

违法主体：嵩县源丰矿业有限公司；统一社会信用代码：914103257822270300；工商登记住所：嵩县德亭镇梅子沟村瑶沟金矿；法定代表人：杨彦召。

主要违法事实：2022年6月27日，嵩县人社局接到白某某、李某某等人投诉嵩县源丰矿业有限公司拖欠其劳动报酬。经查，嵩县源丰矿业有限公司拖欠白某某、李某某等154人劳动报酬365.85454万元。2022年7月11日，嵩县人社局对该单位依法下达了《劳动保障监察限期整改指令书》，该单位逾期未整改。

相关处理情况：2022年8月11日，嵩县人社局依法对该公司下达《劳动保障监察行政处理决定书》《劳动保障监察行政处罚决定书》，责令其支付拖欠的工资，并处罚款10000元，该单位逾期未履行。2022年8月16日，嵩县人社局依法将该公司列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。2022年8月29日，嵩县人社局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案移送公安机关。

三、王增峰拖欠劳动报酬案

违法主体：王增峰，身份证号码：4103231962****1530；户籍所在地：河南省宜阳县城关镇环城北路建井四处家属院。

主要违法事实：王增峰在洛阳市孟津区承建的孟津煤矿瓦斯发电站设备安装工程拖欠刘某某、董某某等14名农民工工资共计16.922万元。2022年6月28日，孟津区人社局依法向王增峰下达了《劳动保障监察限期整改指令书》，王增峰逾期未整改。

相关处理情况：2022年7月20日，孟津区人社局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪将该案移送公安机关立案查处。

四、河南春昱保温工程有限公司拖欠劳动报酬案

违法主体：河南春昱保温工程有限公司；统一社会信用号：914103055686315778；工商登记住所：洛阳市涧西区联盟路4号院名仕苑2号楼1单元302；法人代表：李利强。

主要违法事实：2022年5月16日，洛龙区人社局接到洪某某等人反映河南春昱保温工程有限公司拖欠其劳动报酬案件线索。经查，河南春昱保温工程有限公司承建洛龙区天鸿君邑3号楼外墙保温工程项目拖欠洪某某等25人劳动报酬48.6万元。2022年5月23日，洛龙区人社局依法向该公司下达了《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未整改。

相关处理情况：2022年6月21日，洛龙区人社局依法对该公司下达《劳动保障监察行政处理决定书》《劳动保障监察行政处罚决定书》，责令支付拖欠的工资48.6万元，加付赔偿金38.88万元，并罚款5000元，该公司逾期未履行。2022年7月26日，洛龙区人社局依法将该公司列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李帆 汪嘉伟)