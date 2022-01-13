异地驾驶证在洛办理转入业务 这些要求需注意

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我的驾驶证核发机关在上海，现在快到审核驾驶证的时间了，如何把驾驶证转入洛阳？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我的驾驶证核发机关在上海，现在快到审核驾驶证的时间了，如何把驾驶证转入洛阳？

洛阳市公安局回复：您的异地驾驶证想在洛阳办理期满换证，需本人带着身份证和驾驶证到就近的车管部门办理体检和转入换证业务；也可体检合格后在互联网12123上申请转入换证。(办理此业务的前提是驾驶证不具有记满12分、逾期未审验、被扣押、扣留、暂扣、注销、吊销或者撤销机动车驾驶证的情形；驾驶证在有效期内还需不具有道路交通安全违法行为、交通事故未处理完毕的情形)。

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