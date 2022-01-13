重新就职后原公积金账户余额如何转移？相关部门回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我从原单位辞职后到新单位又开设了一个公积金账户，原公积金账户上的余额如何转移到新账户上？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我从原单位辞职后到新单位又开设了一个公积金账户，原公积金账户上的余额如何转移到新账户上？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我从原单位辞职后到新单位又开设了一个公积金账户，原公积金账户上的余额如何转移到新账户上？
洛阳市住房公积金管理中心回复：职工公积金同城转移，住房公积金封存后，单位经办人持转入单位加章的《洛阳市住房公积金转移申请书》(无需转出单位加章)，直接到住房公积金窗口办理个人住房公积金账户转移手续。
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