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市政协举办县区政协副主席履职培训班
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.26 09:23

　　21日至23日，市政协举办县区政协副主席履职培训班，40余名县区政协副主席参加培训。

　　此次培训旨在进一步提升基层政协工作水平，推动政协工作全面提质增效。培训期间，市委党校专家教授和市政协有关负责同志分别围绕习近平总书记“7·26”重要讲话精神解读、加强专门协商机构建设、提升政协提案工作质效、高质量开展调研协商活动等主题进行授课。参训人员还现场观摩了龙门石窟泉群复涌、涧西区政协委员读书实践活动、老城区政协“有事好商量”协商议事工作、孟津区政协召集人制度等优秀案例。

　　此次培训既有课堂理论研讨，又有实地观摩学习，内容丰富，形式多样，受到参训人员一致好评。大家表示，要把培训成果转化为武装头脑的新收获、指导实践的新思路、推动工作的新举措，进一步提高履职能力，更好促进县区政协工作创新发展。

　　市政协副主席曾丹梅、张伊民参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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