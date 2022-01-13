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民进洛阳市委会成立30周年庆祝大会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.26 09:23

　　25日，“砥砺前行三十年，风华正茂向未来”——民进洛阳市委会成立30周年庆祝大会在洛阳市图书馆举行。

　　民进河南省委会专职副主委朱彤晖，市委常委、统战部部长、副市长李新建出席活动。

　　朱彤晖指出，民进洛阳市委会作为河南民进成立的第一个市级组织，为全省经济社会发展、统一战线和多党合作事业作出了积极贡献。她强调，民进洛阳市委会要进一步坚定政治立场，不忘合作初心，增进“四个认同”，不断夯实多党合作的共同思想政治基础。要不断提高履职尽责水平，聚焦中原城市群副中心城市建设，发挥党派优势，为洛阳和全省经济社会高质量发展多作贡献。要深入开展“深化政治交接，锤炼作风能力，争先出彩二十大”主题教育，为推动民进事业蓬勃发展贡献力量，为多党合作事业增光添彩。

　　李新建对我市民进事业发展提出意见建议。要坚持矢志不渝跟党走，牢牢把握新时代爱国统一战线的历史方位和重要使命，推动新时代统一战线事业健康发展。要充分发挥自身作用优势，围绕人民关切的重点话题，找准履职尽责的切入点和突破口，在我市各项事业中，发出“民进好声音”、展现“民进好形象”，以优异成绩迎接中共二十大和民进十三大的胜利召开。

　　市领导程相朝、任丽君参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张萌)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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