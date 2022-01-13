新时代党报成就展（线上展）在洛阳新闻宣传系统引发热烈反响

连日来，由中宣部(国家新闻出版署)指导、中国报业协会主办的新时代党报成就展(线上展)在我市新闻宣传系统引发热烈反响。我市新闻宣传系统广大党员干部纷纷表示，将坚持党性原则，扛牢党媒职责使命，凝心聚力守正创新，勇立潮头讴歌时代，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

连日来，由中宣部(国家新闻出版署)指导、中国报业协会主办的新时代党报成就展(线上展)在我市新闻宣传系统引发热烈反响。我市新闻宣传系统广大党员干部纷纷表示，将坚持党性原则，扛牢党媒职责使命，凝心聚力守正创新，勇立潮头讴歌时代，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

该展览主展内容分为“新时代党报图文展区”“新时代党报优秀版面展区”“党报老报纸展区”“党报人风采展区”“党报人书画展区”五部分，展示了人民日报社、新华通讯社、解放军报社等中央新闻单位及部分行业报、全国各地党报的历史沿革、基本情况、媒体融合发展成果。展览还遴选出党的十八大以来近200幅党报优秀版面，回顾了党的不同历史时期的100份老报纸图片，简要介绍了百余年来尤其是进入新时代党报系统涌现出的100余位优秀报人。

党报不仅是党的重要宣传思想阵地，也是党和政府联系群众的重要桥梁和纽带。该展览上线后，洛阳日报社第一时间组织党员干部职工在线参观，学习党的历史，重温峥嵘岁月。沉浸式的观展体验让大家真切感受到了新时代各级党报坚持党的全面领导、服务经济社会发展所取得的重大成就，也进一步坚定了党报人做好新时代的记录者、奋斗者、推动者的信心与决心。

新时代党报成就展振奋人心、凝聚力量。洛阳新闻宣传系统广大党员干部表示，将始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，始终坚守为民初心，走好新时代群众路线，做好新时代党的新闻舆论工作，唱响主旋律、壮大正能量，凝心聚力做好迎接宣传贯彻党的二十大的相关报道工作。

本次展览在人民网、中国文明网和国家新闻出版署网站同步上线，持续至今年年底，可通过电脑或手机访问线上展馆。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）

新时代党报成就展链接

人民网：

https://720yun.com/t/fevkbhiq7iq

中国文明网、国家新闻出版署：

https://www.nppa.gov.cn/nppa/xsddbcjz/