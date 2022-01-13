洛阳市委第二巡察组指导市城市管理局开展作风整顿

为进一步整顿作风，激励全市城市管理系统党员干部提振担当作为精气神，23日，市城市管理局召开“勇担当 挑重担 扬正气 作表率 建新功”动员大会。市委第二巡察组到会指导。

为进一步整顿作风，激励全市城市管理系统党员干部提振担当作为精气神，23日，市城市管理局召开“勇担当 挑重担 扬正气 作表率 建新功”动员大会。市委第二巡察组到会指导。

市城市管理局负责人在动员讲话时表示，要以巡察为契机，自觉在“严”的氛围下担当作为、干事创业，在抓好问题整改中磨砺担当，在转变工作作风中勇于担当，在恪守为民情怀中深化担当，在树牢底线思维中坚守担当。要全面防范廉政风险，深入查摆剖析整改，坚持“三个区分开来”，切实为担当者担当、对负责者负责，营造风清气正的良好政治生态。

市委第二巡察组负责人强调，作为与群众关系最近、接触最多的部门，城市管理系统党员干部要坚持“严”的主基调与激励干部担当作为相统一、坚持“治已病”与“治未病”相统一，站稳人民立场，增强服务意识，做到宗旨意识再强化、工作作风再转变、能力素质再提升、担当作为更主动、干事创业更积极，为“建强副中心、形成增长极”贡献城管智慧和城管力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 贾森 胡惠娟）