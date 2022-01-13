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男子醉酒后烧沙发，沙发引燃修车铺
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.26 08:43

　　日前，市公安局洛龙分局侦破一起放火案：一名男子醉酒后，点燃前女友家店铺门口的旧沙发，结果引燃店铺，造成10多万元损失，所幸无人受伤。

　　今年8月底，市公安局洛龙分局接到消防救援部门移交的一起火灾案件。这起火灾发生在7月30日凌晨4时57分，洛龙区科技园办事处辖区一家修车铺突然起火。接到群众报警后，消防救援部门迅速到场把火扑灭，并对火灾原因开展调查，结果排除自然起火的可能，他们认为这起火灾存在故意放火的可能。

　　市公安局洛龙分局刑侦大队副大队长温宇江介绍，民警在走访中发现一条重要线索：火灾发生时，有群众在附近看到一名形迹可疑的男子。结合走访和调查情况，民警锁定男子孙某某有重大作案嫌疑。

　　“孙某某被传唤到案后，如实供述了7月30日放火的犯罪事实。”温宇江说，孙某某今年31岁，曾和同村的赵女士谈恋爱，而被烧的修车铺是赵女士家开的。孙某某交代，7月30日凌晨，他喝醉酒后经过赵女士家的修车铺，见门口放着一个旧沙发，便坐了上去，想到自己与赵女士的过往，脑袋一热，于是拿出打火机把沙发点燃，并离开现场。

　　沙发起火后，很快引燃修车铺。当时赵女士的家人正在店铺内睡觉，他们发现房子起火后急忙逃生避险，这才没有受伤，但修车铺在这场大火中被烧得面目全非，造成直接经济损失10多万元。目前，孙某某因涉嫌放火罪，已被警方刑拘。

　　“放火罪是危害公共安全罪的具体罪名之一，指故意放火焚烧公私财物，危害公共安全的行为。”办案民警介绍，我国刑法规定，通过放火危害公共安全，尚未造成严重后果的，处3年以上10年以下有期徒刑；致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 方楚）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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