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会说话的老物件：两张喜报，两封家书，见证兄弟俩浴血上甘岭
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.26 08:43
丁长森(左)、丁长荣

　　山河已无恙，英雄归故乡。日前，第九批在韩志愿军烈士遗骸归国，让人们再次把目光聚焦伟大的抗美援朝战争，铭记那些“最可爱的人”。72年前，中国人民志愿军跨过鸭绿江浴血奋战、保家卫国，其中就有洛龙区李楼街道城角社区的丁长森、丁长荣兄弟俩，他们同时参加了上甘岭战役，同时荣立三等功。

　　昨日，记者来到丁长森、丁长荣的弟弟丁长年老人家中，见到了兄弟俩的立功喜报、家书、立功证明等物件，这些老物件见证了他们浴血上甘岭的荣光，见证了志愿军战士的英勇与顽强。

　　两张喜报，掀起参军热潮

　　这两张立功喜报大小一样，长30余厘米，宽20余厘米，虽经历了岁月的洗礼，但保存得较为完好。

　　丁长荣立功喜报的正文是：“丁长荣同志在上甘岭地区作战中创立功绩，业经批准记三等功一次，这不仅是个人的光荣，全军的光荣，也是人民的光荣，祖国的光荣，特向××报喜。”落款为“中国人民志愿军司令部、政治部仝贺”，日期为“一九五二年十二月”。另一张立功喜报，除了开头名字为“丁长森”，其余内容与丁长荣的一样。

　　抗美援朝期间，规定对三等功以上获得者，给军属寄发喜报。

　　今年86岁的丁长年永远忘不了1953年1月的那一天，那是一个阳光明媚的上午，两位哥哥的立功喜报同时寄达原洛阳县第五区人民政府，区政府组织队伍，敲锣打鼓来到城角村，在村民们羡慕、崇敬的目光中，母亲沈芳卿接过两张立功喜报，双手微微颤动，脸上是掩饰不住的喜悦和自豪。

　　据丁长年回忆，在那个信息并不发达的年代，丁长森、丁长荣两兄弟立功受奖的消息迅速传遍了全村、全区，在年轻人中引发强烈反响，他们纷纷报名参军，决心以丁长森、丁长荣兄弟为榜样，报效祖国。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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