耗时10年 她绣出22米长《清明上河图》

“我的爱人绣了一幅22米长的《清明上河图》十字绣作品，想请记者到我家里看看。”近日，记者接到市民周世群的电话。记者应邀来到周世群家里，见到了这件巨幅十字绣。

《清明上河图》十字绣作品局部

“我的爱人绣了一幅22米长的《清明上河图》十字绣作品，想请记者到我家里看看。”近日，记者接到市民周世群的电话。记者应邀来到周世群家里，见到了这件巨幅十字绣。

“2011年冬天，我开始绣这件十字绣。”周世群的爱人、65岁的张小勤说，2014年，她因左手腕骨折停了一年，今年6月终于完工，算下来耗时10年。

2006年，张小勤开始接触十字绣，她觉得十字绣画面好看，先后绣了十几件小幅作品，除了用来装饰家里，还送给亲戚朋友几幅，其中一幅《满堂彩》牡丹图案十字绣被朋友带到了天津的家里。

“我是一个喜欢安静的人，能耐得住性子坐下来绣十字绣。”张小勤说，《清明上河图》由北宋画家张择端创作，是中国十大传世名画之一，小尺寸的《清明上河图》十字绣较为常见，她就想绣一幅大尺寸的《清明上河图》十字绣，以更好地展示这幅传世画作，对自己来说也是一种挑战。

老花镜、剪刀、针线盒……记者看到，在张小勤不大的工作台上，放着她使用的工具，还有22米长的《清明上河图》十字绣。

“《清明上河图》最难绣的是画面中间的部分，建筑物多、人物多，绣起来比较考验技能。”张小勤说，她绣完全部的画面后，又花了两个月时间为画面上的城墙、桥梁等建筑物进行勾边，使画面的立体感更强。

现在，张小勤想找个机会在合适的地方对外展示这件巨幅十字绣，让更多人领略《清明上河图》的艺术魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图）