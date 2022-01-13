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从创业者到青年志愿者再到入党积极分子 洛宁“90后”网红店老板的三重身份
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.26 08:35

　　伴随着一阵滋啦声，热气升腾，滚烫的调料汁被倒进装着辣条的大锅中，王慧博不停地搅拌，让辣条和调料汁充分混合，散发出阵阵香气，一份香辣可口、口感筋道的辣条就做好了。

　　王慧博，洛宁县景阳镇张凹村人，一名“90后”。2015年，他回到家乡潜心研究手工辣条生产技术，开办河洛飘香辣条店。由于辣条现做现卖、口感独特、软硬适中，小店很快成为县城小有名气的网红店，其产品在网络上的销量也十分可观。

　　创业者只是王慧博的一重身份。日前，在景阳镇张凹村党群服务中心，王慧博正忙着统计脱贫户、监测对象特色种植补贴情况，在这里他多了一重身份：青年志愿者。

　　张凹村位于熊耳山丘陵地区，村子小、山地多，年轻人大多外出打工，产业发展基础薄弱。由于村“两委”干部年纪偏大，电脑操作不熟练，一遇到需要用电脑统计上报的工作就有点费劲。得知这一情况，王慧博主动承担了日常统计上报工作。“我从小在张凹村长大，如今村里发展需要我，我义不容辞。”王慧博说。

　　“村里正需要这样的年轻人。”张凹村党支部书记贺玉铭介绍，算下来，王慧博平均一周有四五天时间都会回村，义务帮助村干部统计各项事务，做事认真、踏实肯干。

　　王慧博的表现得到了镇村干部的一致认可。自去年“镇选村培”发展党员工作开展以来，王慧博被纳入党员培养人选库重点培养，今年7月成为入党积极分子，至此他又多了一重身份。

　　“像王慧博这样的年轻人，是我们的重点培养对象。”景阳镇相关负责人介绍，自王慧博递交入党申请书后，镇村干部有意识地引导王慧博参与村中事务，在疫情防控、乡村治理、乡村振兴等重点工作一线进行培养锻炼，希望他能加深对村情村貌的了解，不断积累基层工作经验，在乡村振兴的大舞台上大展身手。

　　“如今我成为入党积极分子，身上的担子更重了，更要有担当意识和奉献精神。”王慧博说，他会时刻以党员标准要求自己，牢记职责使命，用好自己的技术优势、资源优势，带动村民一起致富，为张凹村发展作出应有贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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