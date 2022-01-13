喝茶的人不少，了解唐代“茶仙”卢仝的人不多。他是咱河南老乡，生于济源，住在洛阳，好茶成癖，精于茶道，著有《茶谱》《七碗茶诗》。日本茶道就源于这位了不起的中国人。

卢仝像

老年人爱喝茶，重阳节送长辈礼物，茶是个好选择。

喝茶的人不少，了解唐代“茶仙”卢仝的人不多。他是咱河南老乡，生于济源，住在洛阳，好茶成癖，精于茶道，著有《茶谱》《七碗茶诗》。日本茶道就源于这位了不起的中国人。

济源市思礼镇乃“中国卢仝文化之乡”，当地的卢仝文化苑有卢仝碑亭、卢仝像、卢仝墓，可免票参观。

卢仝是“初唐四杰”之一卢照邻的孙子，自号“玉川子”，祖籍河北，颇有才名。他清正耿直、淡泊名利，年轻时曾隐居在少室山，朝廷要提拔他当官，他不愿出仕。

后来，卢仝迁居洛阳，与韩愈常有来往。韩愈身为高官，还接私活赚钱，卢仝却甘于平凡，乐守清贫，只有破屋数间、图书满架。他终日苦读、品茶作诗，日子紧巴时，得靠附近的僧人接济度日。

公元835年“甘露之变”，宦官反杀高官，卢仝因与宰相王涯有来往，曾在相府吃饭、留宿，无辜遭到株连。卢家人将卢仝的尸骨运回济源安葬，并举家南迁。《卢氏族谱》记载，卢姓一族一脉定居江南，另一脉则在明代辗转返回济源定居，繁衍至今。

思礼镇山清水秀，山脚下有茶园和石榴寺，山泉水清澈甘甜。相传，当年卢仝曾借住在石榴寺读书，烧柴生火，用山泉煎茶。

卢仝擅于煎茶，喝到酣畅时，诗兴大发，写下《走笔谢孟谏议寄新茶》，俗称《七碗茶诗》，诗云：一碗喉吻润，两碗破孤闷。三碗搜枯肠，唯有文字五千卷。四碗发轻汗，平生不平事，尽向毛孔散。五碗肌骨清，六碗通仙灵。七碗吃不得也，唯觉两腋习习清风生。

日本僧人对卢仝推崇备至，将他的煎茶技艺、品茶心得传回日本，形成了日本茶道。人有故土，茶无国界，文化无远弗届。作为中国茶文化“形象大使”，河南人卢仝值得家乡人铭记。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 文/图)