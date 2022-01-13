本周洛阳早晚温差大 天气干燥注意多补水

今天：晴天到多云，偏南风转偏东风2级到3级，气温15℃到29℃。

眼下，白天、夜晚的温差较大。

中国天气网预计，上一轮冷空气影响已经结束，一直到十一假期前，我国冷空气势力较弱，大部分地区的气温会逐步反弹至正常或较常年同期偏高水平。我国华北至江淮一带，未来几天将是秋高气爽的天气，最高气温将回升至30℃左右，最低气温接近20℃，较为舒适。同时，上述地区天气干燥，居民需注意多补充水分。

河南省气象台提醒，预计十一假期前，除了27日受阴雨天气影响，我省气温会稍有波动，其余大部分时间全省大部分地区都是秋高气爽的天气唱主角。特别是月底两天，多地还将释放30℃左右的热情，此时昼夜温差加大，在15℃左右，早晚注意添衣，谨防着凉。

来看我市的天气预报。洛阳市气象台根据气象资料分析，本周我市早晚温差较大；9月27日和10月1日前后受高空槽前西南气流及中低层切变线的共同影响，有降水天气过程。具体预报如下。

今天：晴天到多云，偏南风转偏东风2级到3级，气温15℃到29℃。

明天：多云转阴天，南部部分地区有小雨，偏东风转偏南风2级到3级，气温17℃到25℃。

28日(周三)：多云转晴天，气温16℃到30℃。

29日(周四)：晴天到多云，气温15℃到30℃。

30日(周五)：多云转阴天，夜里部分地区转小雨，气温16℃到29℃。

10月1日(周六)：阴天有小雨，气温17℃到24℃。

10月2日(周日)：阴天到多云，部分地区小雨转多云，气温17℃到27℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)