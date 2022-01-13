全城爱心共助 方得幸福生活（我家这十年）

住上新房，娶上媳妇儿，还有一份稳定的工作补贴家用，这对于普通人来说或许容易，却是10年前的我想都不敢想的事儿。我更没想到，是全城爱心人士的帮助，让我的生活发生翻天覆地的变化。

住上新房，娶上媳妇儿，还有一份稳定的工作补贴家用，这对于普通人来说或许容易，却是10年前的我想都不敢想的事儿。我更没想到，是全城爱心人士的帮助，让我的生活发生翻天覆地的变化。

我是孟津区白鹤镇曙光村村民，今年53岁，年幼丧母。1988年，父亲去犁地时，耕牛受惊把父亲拉下山崖，只留下我们兄弟四个。

“替我照顾你的哥哥们。”临终时，父亲拉着我的手这样说。我知道，他是放心不下患有精神疾病、生活不能自理的二哥、三哥。这句嘱托刻进了我的心里，从此我不出远门，在家附近打零工勉强补贴家用。然而，上天并没有眷顾我们这个家，早早外出打工的大哥客死他乡，老家这座破旧的土房里，只留下我和两个哥哥。

转眼到了谈婚论嫁的年纪，也有热心人给我张罗对象，但姑娘家知道我家的情况后纷纷摇头。一次去邻村磨面，我听到有人说：“你要一直这样带着你俩哥，这辈子都娶不上媳妇儿！”那时，我不敢奢想更多，照顾好俺哥，就是我最大的事儿。

一切在2016年发生了变化。那一年，我47岁，我家的事被媒体关注并相继报道。2017年，我获得“中国好人”称号，社会各界的关爱和帮助不断向我涌来：孟津区万豪酒店的朱经理看到媒体报道后，第一时间和我联系，为我提供了一份后厨的工作岗位，还有人开始给我介绍对象。2018年，为帮我张罗起一个小家，孟津当地发起“一元爱心捐款”倡议，数万人为我捐款助力，筹得10万余元善款；同年11月，49岁的我和爱人举办了婚礼，婚联是书法家题写的，新房是妇联的干部们帮忙布置的，婚纱摄影、婚庆司仪、婚宴喜酒也都是爱心企业免费提供的……看着大家为我忙前忙后，回想起这些年的经历，我一个男人也落泪了……

苦难不是人生的终点，而是幸福生活的起点。如今，我住进了两室一厅的房子，有了一个温馨的小家，还能照看生病的哥和父母留下的地，我很知足。虽然咱没啥文化，更写不出什么豪言壮语，但这份党恩，我牢记在心！

现在，我和妻子想得最多的就是：滴水之恩当以涌泉相报。现在我们有能力了，也要为别人多做点事儿。(苏铁桥 讲述 洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 整理)