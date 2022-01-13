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神探狄仁杰孝顺不孝顺？

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.09.26 08:13

　　在中国，“神探狄仁杰”大名鼎鼎，无人不知，无人不晓——西方有福尔摩斯，东方有狄仁杰嘛！

　　他曾在一年之中判决大量积压案件，涉案者一万七千人，无一人喊冤申诉，真可谓断案如神。

　　史书里的狄仁杰，一身正气，机智幽默，胸怀天下，尽心为民，深受百姓爱戴。武则天非常欣赏他的人品和才干，在洛阳登基当女皇后，任命他当了宰相。

　　鲜有人知的是，狄仁杰不仅是出色的政治家，还是心怀赤诚的孝子。成语典故“白云亲舍”的主人公，就是狄仁杰。

　　白云之下，有我亲人

　　白云亲舍，又称白云孤飞、白云望亲、望云思亲，比喻身在异乡，思念双亲。

　　狄仁杰为官数十年，宦海浮沉，辗转各地，为国为民倾尽心力，难在父母身边尽孝。父母体谅他工作忙碌，从不埋怨，总说家中一切都好，让他安心工作。

　　《新唐书》里说，狄仁杰年轻时曾在河洛地区的汴州(今开封)工作。河南高官阎立本发现他才干过人，大赞他是“沧海遗珠”，举荐他升任并州法曹参军。

　　当时，狄仁杰的父母住在河阳(今孟州市)。河阳毗邻洛阳，而并州在山西，两地相隔甚远。

　　一日，狄仁杰外出巡视，登上了太行山。思乡情切的他回首远眺，看见一片白云孤零零地在天边飘荡。他指着那片云对随行人员说：“我的亲人就住在那片云下面。”语罢“瞻怅久之”，望了许久，怅惘了许久，直到那片云飘远了，才下山离去。

　　自古忠孝难以两全。千百年来，无数为国为民献身的人，舍小家为大家，奉献自我，燃烧一生，但这并不意味着他们不想家、不牵挂亲人。

　　作家梁晓声在小说《人世间》里说，自古以来，孝分两种，养口体和养心志。伺候在父母身边，照顾衣食住行，是养口体；远走高飞，有所成就，让父母以此为荣，是养心志。

　　狄仁杰虽然不能常回家看看，可他事业有成，光耀门楣，让父母脸上有光、倍感荣耀，在左邻右舍、亲戚朋友面前扬眉吐气。这也是一种孝顺。

　　替人出使，仗义无双

　　古代有句著名的敬老宣传语：“老吾老以及人之老。”意思是对待别人家的老人，要像对待自己的父母一样孝敬。狄仁杰不喊口号，他实打实地做。

　　狄仁杰有个同僚名叫郑崇质。其母年迈多病，朝廷偏偏要调派他出使边境(一说国外)。

　　古代交通不便、信息滞后，出使可不是美差。史书里形容郑崇质要去的地方乃“绝域”，极其偏远，去一趟短则数月，长则数年。

　　绝域穷途，一路艰险，安危莫测，什么事儿都可能遇上，搞不好还会把命搭进去。唐朝政府有规定，什么级别的使臣因公殉职享受什么级别的抚恤，可见这差事实在不好干。

　　郑崇质接到诏令，左右为难：儿要远行，家中老母亲如何放心得下？老母亲病重，儿怎能安心出差？可皇命难违呀！

　　这时候，仗义的狄仁杰站了出来。他对郑崇质说：“你家老太太病重，你若出使绝域，身赴万里之外，岂不是让她为你担忧？”他主动给上级打报告，请求代替郑崇质出使。

　　这种差事，很多人唯恐避之不及，他却为了让同事的老母亲安心养病，主动揽苦差使，着实令人感动。

　　狄仁杰的上司蔺仁基当时正与司马李孝廉闹矛盾，听说此事后，二人冰释前嫌，和好如初——人家狄仁杰设身处地帮扶同仁、助人为乐，咱们再这么斗下去有意思吗？还是少干点儿愧对爹娘的事儿吧！

　　能让两个互相不对付的人握手言和，这就是榜样的力量。

　　蔺仁基佩服狄仁杰，常常称赞：“像狄公这么贤良的人，北斗以南一人而已。”后世遂用“斗南一人”比喻天下绝无仅有的人。

　　后来，狄仁杰曾任豫州刺史、洛州司马等职，在洛阳工作多年。公元690年，武则天称帝，改唐为周，定洛阳为神都，不久便提拔狄仁杰当了宰相。

　　相传，武则天曾半是认真半是戏谑地逗狄仁杰：“有人在背后说你坏话，你可想知道他是谁？”

　　狄仁杰答道：“若我有错，自当改过；若我无过，别人说啥不重要。人非圣贤，我要是知道了对方的名字，难免心中记恨，如此不利于同僚和睦，所以我无须知道他是谁。”武则天大为叹服。

　　“忠”是升华的“孝”，武则天知人善任用之不疑，狄仁杰尽忠报国鞠躬尽瘁。他虽不能常伴父母膝下，然而无数人的父母因他受益，这是大写的“孝”。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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