洛阳市首条青年友好街区开街

24日晚，位于涧西区的广州市场步行街举行“洛阳市青年友好街区”开街仪式，这是洛阳市打造的首个青年友好街区。

24日晚，位于涧西区的广州市场步行街举行“洛阳市青年友好街区”开街仪式，这是洛阳市打造的首个青年友好街区。 24日晚，位于涧西区的广州市场步行街举行“洛阳市青年友好街区”开街仪式，这是洛阳市打造的首个青年友好街区。 架子鼓、手作、街舞等街头表演，展现了青年一代的激情和活力，小吃街、茶饮店、酒吧、脱口秀等商家人气十足。夜幕降临，广州市场步行街热闹不已。自2020年改造后重新开街以来，广州市场步行街加强规划布局、优化街区环境、打造智慧平台、招引品牌首店、融入青年元素、促进业态创新，已成为洛阳青年沉浸体验、消费娱乐的网红打卡地。目前，街区整体运行品牌375家，其中河南首店31家、洛阳首店43家，品牌配置、业态布局在河南省内步行街行业中处于领先。 《洛阳市建设青年友好型城市行动方案》中提出，要打造青年集聚新地标，推动形成一批时尚潮流消费街区和青年集聚活动场所，培育个性化多样化品质化消费新业态。 洛阳市商务局相关负责人表示，今年以来，洛阳深入推进青年友好街区建设，按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动式传播”的工作理念，倾力打造了一批时尚潮流消费街区，为青年人才提供了创业创新、社交互动、生活休闲的新地标和栖息地。目前全市已有各类步行(商业)街50条，其中，广州市场步行街、老城历史文化街区入选首批河南省示范步行街，洛阳时尚潮流街区建设已走在全省前列。下一步，洛阳市将不断完善步行街基础设施和功能建设，引进更多青年人欢迎的新业态、新体验，为洛阳更好地集聚青年、成就青年、吸引青年贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 李国胜）