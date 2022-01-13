栾川潭头镇举行首届骑行节

24日，栾川县潭头镇举行骑行节暨消费券发放活动。
24日，栾川县潭头镇举行骑行节暨消费券发放活动。
24日，栾川县潭头镇举行骑行节暨消费券发放活动。
此次活动由潭头镇人民政府主办，旨在为骑行爱好者搭建沟通交流平台，推动全民健身，同时展示农副产品，通过骑行活动发放消费券，刺激当地消费市场。
此次比赛赛道途径拨云岭村、石门村和汤营村，全长10公里，共86名骑行爱好者参与其中，分为男子队和女子队。
随着一声发令枪响，参赛选手从拨云岭广场出发，开始了你追我赶的骑行征程，在蜿蜒的赛道上一次次上坡、下坡、转弯、急行，展示了精湛的骑行技术。经过一番激烈的角逐，选手王文耀以19分18秒夺得男子队冠军。选手周紫君获得女子队第一名。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯 王玉栋 图片由通讯员提供）
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