第九届中国·洛阳“三彩杯”（国际）创意设计大赛启动

25日，第九届中国·洛阳“三彩杯”(国际)创意设计大赛启动仪式暨大赛应用成果展在洛阳会展中心举行。

25日，第九届中国·洛阳“三彩杯”(国际)创意设计大赛启动仪式暨大赛应用成果展在洛阳会展中心举行。

本次活动由河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府主办，洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市工信局、洛阳市文物局、洛阳文化旅游投资集团承办，活动秉承“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”理念，旨在通过创意设计为文化产业赋能，推动文旅文创成支柱，助力“设计河南”建设。

中国·洛阳“三彩杯”(国际)创意设计大赛创办于2012年，依托中原地区良好的创意产业发展环境和丰富的文化创意资源，搭建创意平台，培养创新人才，带动产业融合发展，成果丰硕，影响广泛，已成功举办8届，累计收到10多个国家的2万多件参赛作品，评出各类奖项1774个，已成为代表中原地区创意创新实力的知名文创品牌赛事。

本届大赛坚持以文塑旅、以旅彰文，强化创意驱动、美学引领、艺术点亮、科技赋能，将针对河洛文化生态保护试验区的博物馆、A级旅游景区、文化地标、乡村旅居、网红打卡地、非物质文化遗产以及历史文化、民俗故事、历史人物等进行文旅文创产品征集，作品涵盖工艺美术、非遗展示、IP形象设计、数字文旅、动漫设计等类别，突出活态化展示、具象化传播。

本次大赛拟设特等奖、金奖、银奖、铜奖以及最佳组织奖、最受欢迎奖、最具商业价值奖、最佳创新工艺奖等奖项，大赛将在“洛阳旅游”微信公众号发布活动公告并设置报名入口。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王文强 文/图)