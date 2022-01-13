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老城区公布9月25日重点区域人员核酸检测结果
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.25 17:04

　　关于重点区域人员核酸检测结果的通告

　　为全力保障人民群众生命安全和身体健康，快速有效阻断疫情扩散，我区于2022年9月25日对邙山街道办事处、洛浦街道办事处、道北路街道办事处全域所有人员进行了核酸检测，结果均为阴性。

　　当前疫情防控形势依然严峻复杂，广大群众要克服麻痹松懈思想和侥幸心理，自觉服从疫情防控要求，做好个人防护。

　　洛阳市老城区新冠肺炎疫情防控指挥部

　　2022年9月25日
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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