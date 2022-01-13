跑步打卡，赢5000元奖励！“伊滨早6点”全民健身打卡计划启动【视频】

“伊滨早6点，健康约起来。”25日上午，“伊滨早6点”全民健身打卡计划启动暨洛阳青年风尚文体公园开园仪式，在位于伊水游园求是段的品味广场举行。参与每天跑步打卡的市民有望获得最高价值5000元的奖励。

“伊滨早6点，健康约起来。”25日上午，“伊滨早6点”全民健身打卡计划启动暨洛阳青年风尚文体公园开园仪式，在位于伊水游园求是段的品味广场举行。参与每天跑步打卡的市民有望获得最高价值5000元的奖励。

本此活动由洛阳市体育局指导，伊滨区管委会、洛阳日报报业集团共同主办，标志着“伊滨晨间经济”创新文旅发展模式驶入快车道。

跑步还能领奖品，最高奖励5000元

活动主办方介绍，此次依托全省首条智慧步道举办的“全民健身打卡活动第一季”将于国庆节前后正式开跑。持有伊水智慧步道专用计时芯片的市民，可关注微信小程序“伊滨智慧乐道”发布的任务，报名参加即可。

“全民健身打卡活动第一季”共由四个赛段组成，每个赛段为一周(7天)，每个赛段将根据参赛市民累计的有效里程(符合规定配速：每公里完成时间大于3分钟，小于9分钟)评出冠、亚、季军，这些选手将分别获得价值500元、300元、200元的奖励；四个赛段的活动结束后，累计总成绩产生第一赛季的冠、亚、季军，这些选手将分别获得价值5000元、3000元、2000元的奖励。

参加跑步打卡，还有礼品盲盒领取

活动期间，每天在伊水智慧步道完成2公里以上(符合规定配速)跑步任务的市民，有机会在伊水智慧步道“伊水苑”服务区的“完赛物资柜”，用计时芯片卡刷取“打卡盲盒”一份。盲盒中的礼品相当丰富，不仅有手机挂件、美甲套装、随身消毒盒等实用小礼品，还有机会抽到价值888元的伊河渡餐饮消费券。主办方介绍，每天在伊水智慧步道“伊水苑”服务区有200份“打卡盲盒”等待领取。

尚未领取伊水智慧步道专用计时芯片的市民可通过微信小程序“伊水智慧乐道”免费申领。具体步骤为：“伊水智慧乐道”小程序主页面→点击“绑定芯片”→点击“立即领取”→点击“立即支付”，即可获得一组取件码，到伊水智慧步道伊水苑、品味广场、红船广场三个服务区(小程序首页有精准定位)，在“芯片领取柜”输入取件码，即可领取到一张专用计时芯片。