中国·南石山三彩文化产业协会成立

23日，中国·南石山三彩文化产业协会在洛阳市孟津区朝阳镇南石山村挂牌成立。 23日，中国·南石山三彩文化产业协会在洛阳市孟津区朝阳镇南石山村挂牌成立。 该协会旨在为三彩文化产业提供相互交流、加强合作的平台，当地三彩企业将抱团发展，资源共享，集聚智慧，共筑洛阳三彩文化品牌影响力。 洛阳市孟津区朝阳镇南石山村是洛阳唐三彩的发源地，2008年唐三彩烧制技艺入选国家级第二批非物质文化遗产名录。目前南石山村三彩产业已带动周边从业人员2000余人，年产值3.5亿元。 该协会主要负责人表示，三彩文化产业协会的成立，必将助力三彩产业的发展、传承及品牌知名度的提升。协会将不负众望，凝心聚力，整合资源，形成合力，带领三彩企业抱团发展，深挖三彩文化内涵，传承三彩非遗技艺，赋能乡村产业振兴。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚/文 通讯员 朱晓玲 闫迎晓/图)