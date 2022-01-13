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偃师区发布商品房契税缴纳政府补贴办法
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.25 10:22

　　记者今天从有关部门获悉，偃师区出台商品房契税缴纳补贴办法，对符合要求的购房者给予一定比例的补贴。

　　申领范围

　　自2014年1月1日起，在偃师区范围购买新建商品房(以购房合同签订日期为准，不含二手房)，在房管部门取得网签合同，但尚未缴纳契税的购房者。且在2022年9月20日至12月31日期间缴纳契税(具体时间以契税完税凭证填发日期为准)，可认定为本次符合申领范围的对象。

　　在2023年1月1日(含本日)以后缴纳契税(具体时间以契税完税凭证填发日期为准)，不再享受本次补贴政策。

　　补贴标准

　　对符合申领范围的对象，经审核无误，按照缴纳契税总额20%的比例给予补贴。

　　补贴方式

　　契税补贴采取“先征后补”的方式，每套住房只能享受一次补贴。补贴资金通过银行转账方式发放至所有权人实名认证的银行卡。

　　契税缴纳办理方式及流程

　　目前，偃师区契税缴纳均需现场办理。纳税人需提前预约，按预约时间到偃师区行政服务中心契税缴纳专区办理。

　　1.预约方式

　　纳税人到行政服务中心现场进行预约，按照预约成功提示时间，携带办理资料，先办理资料预审，预审无误后，等待叫号。

　　2.现场办理携带资料：

　　(1)增量房居住(购新房)所需资料：商品房买卖合同、购房全额发票、户口簿(夫妻双方及未成年子女)、身份证(夫妻双方)、结婚证或离婚证(单身无需提供，本人亲自来)、银行卡或现金。

　　(2)增量房非居住(购新商业用房)及企业、单位新购商品房所需资料：商品房买卖合同、购房全额发票、身份证(合同上的买受人)或单位营业执照、税务登记证、银行卡或现金。

　　注：纳税人丧偶——如果户口簿显示夫妻关系且已盖注销章，可不提供结婚证和死亡证明。如果户口簿只有纳税人本人，没有家庭成员信息，需要提供死亡证明和证明夫妻关系的证明。

　　以上所有资料审核原件，请携带原件办理。

　　(3)办税服务厅现场办理地址及时间

　　办理地址：首阳大厦行政服务中心契税缴纳专区(东南角配楼原餐厅)

　　办理时间：工作日(周一至周五)上午9:00-12:00；下午13:00-17:00

　　3.特别提醒

　　(1)在常态化疫情防控期间，为减少人员聚集，请进行预约，现场办理必须佩戴口罩，出示健康码，严格遵守疫情防控相关要求。

　　(2)缴纳契税请提前绑定银行卡，设定银行卡支付限额，避免无法进行大额支付情况，确保顺利缴税。

　　契税补贴办理方式

　　现场办理：2022年9月26日至2022年12月31日期间，在偃师区行政服务中心契税缴纳专区开设契税补贴申请窗口，为纳税人提供一站式办理服务，并向审核结果存在争议的纳税人提供解答。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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