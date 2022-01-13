洛阳市委召开疫情防控视频调度会 江凌讲话

24日下午，市委召开疫情防控视频调度会，听取疫情防控工作情况汇报，分析研判形势，研究部署下步工作。市委书记江凌出席会议并讲话。

24日下午，市委召开疫情防控视频调度会，听取疫情防控工作情况汇报，分析研判形势，研究部署下步工作。市委书记江凌出席会议并讲话。

会上，老城区、洛龙区、汝阳县、栾川县、市文广旅局汇报了重点地区、重点领域疫情防控有关情况，对做好当前尤其是国庆假期我市疫情防控工作提出建议。

江凌指出，在两年多的疫情防控工作中，我们不断把握疫情传播规律、完善防控措施、积累防控经验，实践证明完全可以用较小代价实现较长周期不发生规模性疫情。同时，随着防控工作的持续深化，我们也深刻认识到，要以较小代价实现较长周期不发生规模性疫情，必须把各项防控工作做扎实做具体，把防控责任层层落实到位，有效堵塞防控工作漏洞，及时、精准、有效管控传播风险。各地各部门要统一思想认识，认真落实中央、省委、市委各项防控部署要求，高效统筹疫情防控和经济发展，奋力实现“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”目标。

江凌强调，要始终聚焦严防输入性风险，紧盯返乡人员、外地来洛人员、31类重点人员等关键群体，全力筑牢外防输入的坚固防线。要从严抓好返乡人员报备工作，压实村(社区)干部网格管理责任，确保联系到户、责任到人，精准掌握动态，做好源头防控；加强主动排查，杜绝被动等待，党员干部经常深入群众宣传防控政策，常态化掌握网格内群众情况，提醒外出返乡人员及时报备；强化大数据反馈域外返洛人员信息复核，逐一排查核实，有效减少防控漏洞。要从严抓好外来人员“落地即检”，各交通卡口、火车站、汽车站要增派力量、优化流程、高效服务，确保即采即走、不限流动，实现通行效率和及时检测有效统一；各机关单位及企业要压实主体责任，加强外来人员管理，确保重点人员严格执行“落地即检”；各旅游景区景点、宾馆酒店要在严格执行扫场所码、查验行程卡等要求的同时，积极探索以街道(乡镇)为单位，为宾馆酒店旅客提供上门检测等举措，确保应检尽检；优化社会面核酸检测点设置，为外来人员“落地即检”提供更多便利。要从严抓好31类重点人员“两天一检”，各重点人员从业机构要落实主体责任，加强进出人员日常管理；加密风险较大人群检测频次，确保医疗机构、专业市场等从业人员“一天一检”，完善服务保障措施，调动社会积极性，切实打好疫情防控主动仗。

会议还对抓好外防输入、严防风险传播、做好校园防控、严格景区管理、强化市场管理、加强节日值守等疫情防控重点任务进行具体部署，对进一步做好流调溯源工作提出要求。

会议以视频的形式召开，各县区、乡镇(街道)设分会场。王军、张武清、李新红等在市主会场参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)