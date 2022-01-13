洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市委召开疫情防控视频调度会 江凌讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.24 18:54

　　24日下午，市委召开疫情防控视频调度会，听取疫情防控工作情况汇报，分析研判形势，研究部署下步工作。市委书记江凌出席会议并讲话。

　　会上，老城区、洛龙区、汝阳县、栾川县、市文广旅局汇报了重点地区、重点领域疫情防控有关情况，对做好当前尤其是国庆假期我市疫情防控工作提出建议。

　　江凌指出，在两年多的疫情防控工作中，我们不断把握疫情传播规律、完善防控措施、积累防控经验，实践证明完全可以用较小代价实现较长周期不发生规模性疫情。同时，随着防控工作的持续深化，我们也深刻认识到，要以较小代价实现较长周期不发生规模性疫情，必须把各项防控工作做扎实做具体，把防控责任层层落实到位，有效堵塞防控工作漏洞，及时、精准、有效管控传播风险。各地各部门要统一思想认识，认真落实中央、省委、市委各项防控部署要求，高效统筹疫情防控和经济发展，奋力实现“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”目标。

　　江凌强调，要始终聚焦严防输入性风险，紧盯返乡人员、外地来洛人员、31类重点人员等关键群体，全力筑牢外防输入的坚固防线。要从严抓好返乡人员报备工作，压实村(社区)干部网格管理责任，确保联系到户、责任到人，精准掌握动态，做好源头防控；加强主动排查，杜绝被动等待，党员干部经常深入群众宣传防控政策，常态化掌握网格内群众情况，提醒外出返乡人员及时报备；强化大数据反馈域外返洛人员信息复核，逐一排查核实，有效减少防控漏洞。要从严抓好外来人员“落地即检”，各交通卡口、火车站、汽车站要增派力量、优化流程、高效服务，确保即采即走、不限流动，实现通行效率和及时检测有效统一；各机关单位及企业要压实主体责任，加强外来人员管理，确保重点人员严格执行“落地即检”；各旅游景区景点、宾馆酒店要在严格执行扫场所码、查验行程卡等要求的同时，积极探索以街道(乡镇)为单位，为宾馆酒店旅客提供上门检测等举措，确保应检尽检；优化社会面核酸检测点设置，为外来人员“落地即检”提供更多便利。要从严抓好31类重点人员“两天一检”，各重点人员从业机构要落实主体责任，加强进出人员日常管理；加密风险较大人群检测频次，确保医疗机构、专业市场等从业人员“一天一检”，完善服务保障措施，调动社会积极性，切实打好疫情防控主动仗。

　　会议还对抓好外防输入、严防风险传播、做好校园防控、严格景区管理、强化市场管理、加强节日值守等疫情防控重点任务进行具体部署，对进一步做好流调溯源工作提出要求。

　　会议以视频的形式召开，各县区、乡镇(街道)设分会场。王军、张武清、李新红等在市主会场参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 游生态旅游小镇 品山水文化名村
    游生态旅游小镇 品山水文化名村
    游生态旅游小镇 品山水文化名村
        近期，河南省文化和旅游厅公布了2022年河南省特色生态旅游示范镇名单，我市5个乡镇上榜。分别是：洛宁县故县...
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
    		•  
    新闻排行
  • 老城区重点区域人员核酸检测结果公布
  • 江凌到老城区指导调度疫情防控工作
  • 9月24、25日，老城区将在重点区域开展...
  • 入洛需“落地检测”！洛阳疾控紧急提醒
  • 未来一周洛阳早晚温差较大 注意适时添衣
  • 洛阳新能源交通建设：“绿色车轮”越...
  • 深化两地合作 推动氢能及燃料电池汽车...
  • 书香河南首届全民阅读大会洛阳分会场...
  • 洛阳推进教育养老医疗等多领域对外开放
  • 到2025年，洛阳将打造100家高端精品民宿
    		•
    百姓呼声
    网友建议：滨河南路龙祥街口建过街天桥
    工作变更，住房公积金如何办理账户转移
    精彩图片
    第五届中原国际文化旅...
    “东方红”氢能源燃料...
    世界无车日，洛阳市民...
    打造高端产业社区 助推...
    精彩热帖

    秋日胡杨

    游隋唐园随拍

    “醉”美隋唐

    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605