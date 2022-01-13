洛阳开通三条“伊滨早6点文旅公交游线”

24日，记者从洛阳公交集团获悉，为支持伊滨区发展“晨间经济”，26日起，该集团开通三条“伊滨早6点文旅公交游线”。

24日，记者从洛阳公交集团获悉，为支持伊滨区发展“晨间经济”，26日起，该集团开通三条“伊滨早6点文旅公交游线”。

“伊滨早6点文旅公交游线”1号线：牡丹广场东—新源路谭翟街口(伊河渡·早茶)

6：30从牡丹广场东发车，经南昌路、古城路、学府街、开元大道、新伊大街、高铁桥、市委党校北门(伊滨求是段游园)，到达新源路谭翟街口(伊河渡·早茶)，9：00返回。该线路每天运营一趟，停靠7个站点：牡丹广场东、南昌路丽春路口、南昌路南苑路口、市民之家北门、开元大道新伊大街口南、市委党校北门(伊滨求是段游园)、新源路谭翟街口(伊河渡·早茶)。