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请抓紧时间申领！洛阳汽车补贴资金已审核过多半
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.24 17:34

　　洛阳市民9月1日以来购买新车还没有申领补贴的，可要抓紧时间了。

　　记者今日从洛阳市商务局获悉，自17日我市汽车消费补贴申领通道开启以来，市民申领热情高涨。仅一周的时间，预计通过审核的补贴总额已过多半，财政补贴资金一旦使用完毕，将不再办理申请。

　　为进一步释放消费潜力，促进消费持续升级，我市于本月启动了2022年“古都焕新”全民消费季系列活动。活动期间，我市将安排3500万元专项资金，对9月1日至30日在洛阳购买新车的市民发放事后补贴，每台车最高补贴1万元。

　　市商务局工作人员提醒市民，补贴按照申领和审核通过的先后顺序发放，先到先得，发完即止。虽然申领时间最晚至10月31日24时，若在此之前财政补贴资金使用完毕，将不再办理申请，截至系统关闭未申领的，将视作自动放弃申领资格。

　　符合条件的市民，可通过中原银行手机银行提交资料申领补贴。

　　申领方法：下载中原银行App——实名注册——本人登录——生活——城市生活(需定位到洛阳)——古都焕新活动——进入汽车消费补贴申领页面——按提示填报信息。联系电话：汽车消费 0379-63300059，中原银行 95186。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 李倩）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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