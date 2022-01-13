误开启“先用后付”，一不注意就“一键支付”

“近期，小区旁的菜鸟驿站经常通知我取快递，有水壶、枸杞，还有药品，但我印象里没买过这些东西，取快递后不久就收到扣款信息，我不知道这是咋回事？”近日，市民李女士拨打新闻热线66778866求助。

“近期，小区旁的菜鸟驿站经常通知我取快递，有水壶、枸杞，还有药品，但我印象里没买过这些东西，取快递后不久就收到扣款信息，我不知道这是咋回事？”近日，市民李女士拨打新闻热线66778866求助。

不记得曾网购，却多次收到快递

72岁的李女士住在洛龙区太康路一小区。记者来到她家中，她让保姆拿出4个已拆封的快递，讲起了近期的烦心事。

老人收到的部分快递

“前些年，我得了帕金森病，手脚不利落，吃几片药都得花半个多小时，老伴儿得了阿尔茨海默病，儿子常年在外地，平日靠保姆照顾我俩的生活。”李女士说，最近，她明明感觉没网上下单购物，却收到不少快递，手机显示的网购消费扣款信息也随之而来。

记者注意到，4件已拆封的快递中，分别装着枸杞、红薯和热水壶等。为弄清原因，记者查看李女士的手机发现，在某购物App中确实找到了枸杞和红薯的购买记录，订单信息跟快递单号也吻合。此外，记者还看到她近期收到的装有“藏方”“强肾”等药品的快递。对此，李女士坚称自己根本没在手机上买过这些商品。