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2022年中国农民丰收节洛阳市庆祝活动在偃师举行 杨骁参加庆祝活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.24 08:53

　　最是一年好“丰”景，丰收节里话丰年。昨日是农历秋分，2022年“中国农民丰收节”洛阳市庆祝活动在偃师区首阳山森林公园举行。来自洛阳各地的农民朋友相聚在此，分享着丰收的喜悦，共同舒展乡村振兴的崭新画卷。

　　市委副书记、政法委书记杨骁参加庆祝活动。

　　本次丰收节以“庆丰收·迎盛会”为主题，以农民为主角、农业为主线、农村为主场，全面展现党的十八大以来新时代洛阳农村的新变化、农业的新气象、农民的新面貌，展示洛阳在扛稳粮食安全重任、全面推动乡村振兴等方面取得的卓越成就，描绘洛阳农业农村现代化的美好前景，进一步激发全市农民群众创造美好生活的干劲，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

　　农耕文明传丰收，乡村味道品丰收，产销对接享丰收，实干实绩话丰收，科技赋能助丰收……在丰收节主会场，河洛农耕民俗市集、河洛乡村丰收美食汇、河洛农博会、乡贤返乡创业成就展、智慧“三农”展等活动异彩纷呈。来自全市各地的名优农产品集中亮相，乡村非遗项目现场演示，展现了我市农业产业化和品牌化高质量发展的丰硕成果。

　　杨骁走进展区，和返乡创业乡贤、龙头企业负责人、农民合作社负责人等亲切交流，鼓励大家因地制宜发展乡村特色产业，推进农产品精深加工，延长产业链条，以效益提升促进农户增收致富。要注重品牌营销策划，拓展销售渠道，不断提升农产品市场影响力和竞争力。

　　活动现场，“洛阳市2022年高素质农民创业创新大赛”获奖者和“2022洛阳市乡村特色产业示范乡(镇)”受到表彰。现场还宣读了拟成立洛阳市乡村产业联盟(联合会)倡议书，该联盟将成为我市首个一站式乡村振兴产业发展专业服务平台。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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