未来一周洛阳早晚温差较大 注意适时添衣

今天：多云到晴天，东北风转偏西风2级到3级，气温16℃到23℃。

昨天是第五个中国农民丰收节。收获时节，慷慨的大地带来丰盛的馈赠。五颜六色的果实挤满枝头，处处迎来秋收的喜悦。丰收时节，你想“吃掉”哪一抹色彩呢？

昨天早上凉意明显，不少人穿上了外套。今天，冷空气继续南下影响我国。中央气象台预计，我国黄淮、江淮、江南东北部及西南地区东部、东北地区东部等部分地区气温将下降4℃到6℃，局地下降8℃以上；上述地区将有4级到6级偏北风，阵风7级到9级。

本次降温过程之后，冷空气活动减弱，我国北方大部气温逐渐回升。

其中，华北地区9月底最高气温将达到甚至超过30℃，气温起伏较大，请注意及时关注天气变化，适时增减衣物，谨防感冒。

河南省气象台昨天提醒，目前，我省大部分地区秋作物已陆续进入成熟收获期，未来3天天气条件整体有利于秋作物成熟收获。

建议已成熟的夏玉米可适当推迟收获，以提高产量；已收获的秋作物应做好晾晒储存，确保颗粒归仓。

来看一下我市的天气预报。洛阳市气象台根据气象资料分析，未来一周我市早晚温差较大；27日受高空槽前西南气流及中低层切变线的共同影响，有一次降水天气过程。

最近几天天气预报

今天：多云到晴天，东北风转偏西风2级到3级，气温16℃到23℃。

明天：晴天间多云，偏南风3级左右，气温13℃到28℃。

26日(周一)：晴天转多云，夜里多云转阴天，气温17℃到29℃。

27日(周二)：阴天有小雨，局部地区有中雨，气温17℃到22℃。

28日(周三)：阴天转晴天，偏南部分地区小雨转多云，气温15℃到27℃。

29日(周四)：晴天间多云，气温16℃到30℃。

30日(周五)：多云到阴天，夜里部分地区转小雨或零星小雨，气温18℃到26℃。

（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）