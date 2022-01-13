“对父母这么好的人，做事也肯定靠谱”

21日一大早，天刚蒙蒙亮，家住涧西区38号街坊、52岁的张秀宏就蹑手蹑脚地起了床，生怕吵醒身边还睡着的父亲。她起床是为了准备早餐，起得早是因为要准备两种早餐：一种是她和母亲吃的日常餐，另一种是父亲吃的软流食。

21日一大早，天刚蒙蒙亮，家住涧西区38号街坊、52岁的张秀宏就蹑手蹑脚地起了床，生怕吵醒身边还睡着的父亲。她起床是为了准备早餐，起得早是因为要准备两种早餐：一种是她和母亲吃的日常餐，另一种是父亲吃的软流食。

张秀宏的父亲2009年因脑梗瘫痪在床，此前多由母亲照料，2017年母亲也突发脑梗，虽然生活能基本自理，但照顾父亲已力不从心。当时，张秀宏毅然关闭了自己经营10余年的干洗店，搬去与父母同住，担起了照顾双亲的重担……

张秀宏扶着母亲在门前活动

为更好照顾父母，她放下生意来与他们同住

“这就是我和我爸的床，晚上他睡里面，我睡外面。”张秀宏指着一张宽约1.5米的小床说，这张床是她自己用木板加宽的，为的就是晚上更好地照顾父亲，“我爸今年87岁了，气管一直不好，一口痰吐不出来就会上不来气，不跟他睡一块儿我不放心”。

张秀宏加宽的这部分床板，下面用3个板凳支着，木板上虽垫了一层褥子，但摸上去仍有些硌手。“刚开始我也睡不惯，后来习惯了就好了。”张秀宏说，做饭、洗衣、打扫房间、为父亲按摩、帮母亲洗澡……她的一天常常排得满满当当，有时甚至忙到儿子发给她的信息，她只匆匆看一眼都没时间回复，但说起当初自告奋勇全职来照顾父母的这一选择，她一点儿也不后悔。

张秀宏的母亲黄变玲今年82岁，突发脑梗后留下了腿脚不便的后遗症。在黄变玲断断续续的描述中，记者了解到，张秀宏的父亲2009年因脑梗导致右半边身体完全失去行动能力，但那时她身体不错，张秀宏的父亲就一直由她照顾，后来她也生了病，小女儿就回来专门照顾他俩，“秀宏这些年照顾我们受苦了……”

“妈，说这干啥，你们是我的爹妈，照顾你们是我应该做的事儿。”听到这儿，张秀宏红着眼打断了母亲的话，她说自己上面有哥哥、姐姐，但因为他们有的定居外地、有的工作繁忙，那就应该由她这个妹妹来承担责任，为此她关闭了当时生意还不错的干洗店，在父亲的床边架上木板，一睡就是五六年。