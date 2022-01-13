洛阳推进教育养老医疗等多领域对外开放

记者近日从市开放办获悉，市发改委、市教育局、市科技局等15个部门，分别制订出台了2022年对外开放工作专项方案。

记者近日从市开放办获悉，市发改委、市教育局、市科技局等15个部门，分别制订出台了2022年对外开放工作专项方案。

随着这些专项方案的实施，我市将高水平推进各个领域对外开放，大大提升市民的生活品质。

关键词：教育合作

我市将瞄准急需、薄弱、空白和关键领域，加强与国外高水平大学的联系与交流，拓展国际合作渠道。支持洛阳师范学院和白俄罗斯国立信息与无线电大学合作开办通信工程专业、洛阳理工学院与俄罗斯科斯特罗马国立大学合作开办机械设计制造及其自动化专业。鼓励职业院校依托自身优势和中医、历史文化等洛阳特色资源走出去，稳妥开展合作办学。

关键词：养老服务

我市将推动养老服务业在更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放，形成多层次、多渠道、多样化的养老服务市场，推动养老服务高质量发展。

大力发展社区居家养老服务。我市将通过公建民营、购买服务等方式，积极引导国内外专业化、连锁化、品牌化养老服务企业参与我市社区居家养老服务发展，为老年人提供生活照料、助餐助行、紧急救援、精神慰藉等服务。

加大财政支持力度。我市对已建成城镇居民住宅区按照每百户20平方米的养老服务设施建设面积标准和每平方米1000元的补助标准给予支持；对符合项目标准并运营满3个月以上的社区养老服务中心，根据服务用房面积，按照每月每平方米10元的标准给予运行补贴。

全面放开养老服务市场。我市将实行养老机构备案制，优化流程，实行网上备案，通过河南政务服务网实现“一网通办”。建立养老服务机构等级评定制度，实施差异化管理，并探索将等级评定结果与奖励政策挂钩制度。

关键词：高层次人才

我市将修订出台《洛阳市高层次人才认定和支持办法》，对认定的A、B、C、D类人才，按照我市有关文件精神，在落户、居留签证、配偶就业、子女入学、医疗保障、公共文化等方面提供便捷、高效、规范化服务。

关键词：城市有机更新

我市将加快推进重点市政路桥项目建设工作，确保南山大道西延工程、九都快速路、武汉路南延、文仲大道南延等重点项目逐步开工建设；10月底前完成民生实事5条“断头路”打通工程。

关键词：综合交通

我市将深入实施高速公路、普通干线公路、农村公路、灾后重建、内河水运、客运场站、支持系统、新基建、高速养护9大类127个总投资超1000亿元的“9121”工程项目，市民出行将更加方便、快捷。

关键词：医疗合作

我市将加强与国内一流高校、医疗机构或科研机构在专科诊疗中心、前沿临床科研、重点学科团队培养等方面开展合作，提升合作项目质量。持续推进洛阳市中心医院与西安交通大学第二附属医院合作建设国家呼吸区域医疗中心、洛阳市中医院与北京中医药大学东直门医院合作建设国家中医脑病区域医疗中心，争取洛阳市妇幼保健院(河南省第二儿童医院、洛阳市儿童医院)与广州市妇女儿童医疗中心合作项目落地。

关键词：文旅文创

我市将扎实推进文旅文创融合战略，以塑造“行走河南 读懂中国”品牌为抓手，全力推进文旅国际交流，寻求合作契机，提升我市国际影响力。积极融入国家黄河文化公园建设，加快推进隋唐大运河国家文化公园、黄河流域非物质文化遗产保护展示中心等项目建设。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 闫利涛）