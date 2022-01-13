洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

书香洛阳全民阅读倡议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.24 08:23

广大市民朋友们：

　　读书是一种美好的“遇见”。中华民族历来有读书的优良传统。洛阳作为十三朝古都，有着5000多年文明史、1500多年建都史，古往今来，文化滋养，书香浸润，孕育了灿烂辉煌、绵延流长的河洛文化，从河图洛书，到“洛阳纸贵”“程门立雪”，浓浓书香渗透进中华民族优秀传统文化，浸润着古都洛阳的角角落落，让每个洛阳人倍感自豪。

　　行走洛阳，读懂历史。今天的洛阳，是一个古今辉映、诗和远方的地方，205座城市书房让城市充满书香，“15分钟阅读圈”基本形成，“爱读书、读好书、善读书”的氛围日益浓厚，越来越多的人在阅读中不断成长、收获幸福。为深入推进全民阅读、建设书香洛阳，我们向广大市民朋友们发出阅读倡议：

　　——每一位居民，每天阅读一小时，每月阅读一本书，在读书中保持思想活力、获取知识养分、滋养浩然正气、丰富精彩人生，让阅读成为一种良好的生活习惯。

　　——每一个家庭，自觉融入读书活动，用心打造书香家庭，让阅读成为茶余饭后的平常风景，家庭成员共享阅读好时光，让书香飘溢在千家万户，用浓郁书香培育良好家风。

　　——每一个单位，积极搭建阅读平台，广泛开展群众性读书活动，营造浓厚阅读氛围，努力创建“书香机关”“书香企业”“书香社区”“书香校园”“书香农村”，让阅读成为单位全体成员共同的精神享受。

　　——广大青少年学生，养成阅读习惯，快乐阅读，健康成长，系好人生第一粒扣子，厚植爱党爱国爱社会主义的情怀，把个人理想追求融入党和国家事业，书写不负时代、不负韶华的人生华章。

　　——广大党员、干部，带头读书学习，加强阅读引领，涵育阅读风尚，注重实践转化，在阅读中修身养志、增长才干，以阅读促进能力大提升、作风大转变、事业大发展。

　　“最是书香能致远，腹有诗书气自华”。广大市民朋友们，推进全民阅读、建设书香洛阳，需要社会共筑、人人参与；需要从我做起、躬身践行。让我们行动起来，开启全民阅读之旅，携手续写“开卷有益”的新时代故事，在全社会推动形成“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围，用书香涵养城市气质，用书香助力洛阳辉煌，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　中共洛阳市委宣传部

　　2022年9月23日
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 游生态旅游小镇 品山水文化名村
    游生态旅游小镇 品山水文化名村
    游生态旅游小镇 品山水文化名村
        近期，河南省文化和旅游厅公布了2022年河南省特色生态旅游示范镇名单，我市5个乡镇上榜。分别是：洛宁县故县...
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
    		•  
    新闻排行
  • 老城区发现1例初筛阳性感染者
  • 2022河洛文化旅游节暨第五届中原国际...
  • 江凌与万达集团董事长王健林举行工作会谈
  • 江凌到老城区指导调度疫情防控工作
  • 2022洛阳河洛文化旅游节暨第五届中原...
  • 老城区重点区域人员核酸检测结果公布
  • 2022年中国农民丰收节洛阳市庆祝活动...
  • 9月24、25日，老城区将在重点区域开展...
  • 25日晚央视《探索发现》，为您揭秘龙...
  • 黄河文化读书月主题阅读活动预告来啦！
    		•
    百姓呼声
    网友建议：滨河南路龙祥街口建过街天桥
    工作变更，住房公积金如何办理账户转移
    精彩图片
    第五届中原国际文化旅...
    “东方红”氢能源燃料...
    世界无车日，洛阳市民...
    打造高端产业社区 助推...
    精彩热帖

    秋日胡杨

    游隋唐园随拍

    “醉”美隋唐

    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605