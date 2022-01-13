书香洛阳全民阅读倡议

读书是一种美好的“遇见”。中华民族历来有读书的优良传统。洛阳作为十三朝古都，有着5000多年文明史、1500多年建都史，古往今来，文化滋养，书香浸润，孕育了灿烂辉煌、绵延流长的河洛文化，从河图洛书，到“洛阳纸贵”“程门立雪”，浓浓书香渗透进中华民族优秀传统文化，浸润着古都洛阳的角角落落，让每个洛阳人倍感自豪。

广大市民朋友们：

读书是一种美好的“遇见”。中华民族历来有读书的优良传统。洛阳作为十三朝古都，有着5000多年文明史、1500多年建都史，古往今来，文化滋养，书香浸润，孕育了灿烂辉煌、绵延流长的河洛文化，从河图洛书，到“洛阳纸贵”“程门立雪”，浓浓书香渗透进中华民族优秀传统文化，浸润着古都洛阳的角角落落，让每个洛阳人倍感自豪。

行走洛阳，读懂历史。今天的洛阳，是一个古今辉映、诗和远方的地方，205座城市书房让城市充满书香，“15分钟阅读圈”基本形成，“爱读书、读好书、善读书”的氛围日益浓厚，越来越多的人在阅读中不断成长、收获幸福。为深入推进全民阅读、建设书香洛阳，我们向广大市民朋友们发出阅读倡议：

——每一位居民，每天阅读一小时，每月阅读一本书，在读书中保持思想活力、获取知识养分、滋养浩然正气、丰富精彩人生，让阅读成为一种良好的生活习惯。

——每一个家庭，自觉融入读书活动，用心打造书香家庭，让阅读成为茶余饭后的平常风景，家庭成员共享阅读好时光，让书香飘溢在千家万户，用浓郁书香培育良好家风。

——每一个单位，积极搭建阅读平台，广泛开展群众性读书活动，营造浓厚阅读氛围，努力创建“书香机关”“书香企业”“书香社区”“书香校园”“书香农村”，让阅读成为单位全体成员共同的精神享受。

——广大青少年学生，养成阅读习惯，快乐阅读，健康成长，系好人生第一粒扣子，厚植爱党爱国爱社会主义的情怀，把个人理想追求融入党和国家事业，书写不负时代、不负韶华的人生华章。

——广大党员、干部，带头读书学习，加强阅读引领，涵育阅读风尚，注重实践转化，在阅读中修身养志、增长才干，以阅读促进能力大提升、作风大转变、事业大发展。

“最是书香能致远，腹有诗书气自华”。广大市民朋友们，推进全民阅读、建设书香洛阳，需要社会共筑、人人参与；需要从我做起、躬身践行。让我们行动起来，开启全民阅读之旅，携手续写“开卷有益”的新时代故事，在全社会推动形成“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围，用书香涵养城市气质，用书香助力洛阳辉煌，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

中共洛阳市委宣传部

2022年9月23日