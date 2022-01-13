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洛阳市政协十三届三十七次主席会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.24 08:14

　　昨日，市政协主席杨炳旭主持召开市政协十三届三十七次主席会议。

　　会议传达学习了习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《全党必须完整、准确、全面贯彻新发展理念》《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》；传达学习了《中央宣传部、中央组织部关于认真组织学习〈习近平谈治国理政〉第四卷的通知》精神；审议了《关于加快推进我市“智慧岛”建设的调研报告(审议稿)》《关于大力发展多层次资本市场，加快形成与创新发展相适应的市场化运营机制的调研报告(审议稿)》。

　　会议强调，全市各级政协组织要全面把握新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，从全局和战略的高度准确把握加快构建新发展格局的战略构想，深刻领会习近平总书记重要讲话、重要文章的丰富内涵和精神实质。要以高度的政治责任感学习《习近平谈治国理政》第四卷，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。要坚持以人民为中心的发展思想，高度重视保障和改善民生，始终把满足人民对美好生活的新期待作为发展的出发点和落脚点，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。要压实责任、转变作风，在大局大势中展现人民政协的担当和作为，以奋发的精神状态、扎实的工作实效迎接中共二十大胜利召开。

　　会议协商确定了市政协十三届二十六次常委会会议时间及建议议程，决定会议于9月29日召开。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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