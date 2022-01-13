9月24、25日，老城区将在重点区域开展全员核酸检测

根据当前疫情防控形势需要，为了保障广大居民身体健康，彻底排查潜在人群感染者，有效阻断疫情传播，经老城区疫情防控指挥部研究，决定于2022年9月24、25日6:00—10:00对我区邙山街道办事处、洛浦街道办事处、道北路街道办事处开展三轮区域全员核酸检测。 关于在重点区域开展全员核酸检测的通告 根据当前疫情防控形势需要，为了保障广大居民身体健康，彻底排查潜在人群感染者，有效阻断疫情传播，经老城区疫情防控指挥部研究，决定于2022年9月24、25日6:00—10:00对我区邙山街道办事处、洛浦街道办事处、道北路街道办事处开展三轮区域全员核酸检测。请邙山办事处、洛浦办事处、道北办事处全体市民群众按照核酸检测要求，有序前往指定采样点采样。 当前疫情防控形势依然严峻复杂，广大群众要克服麻痹松懈思想和侥幸心理，自觉服从防控要求，主动配合防控措施，全面加强个人防护，坚决阻断疫情传播。 老城区新冠肺炎疫情防控指挥部

2022年9月23日