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徐衣显出席全市安全生产和秋冬季森林防火电视电话会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.23 21:30

人民至上生命至上坚决守牢安全底线
全力以赴保障人民群众生命财产安全
徐衣显出席全市安全生产和秋冬季森林防火电视电话会议

　　23日上午，全市安全生产和秋冬季森林防火电视电话会议召开，贯彻全国、全省会议精神，强调要坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，以更高标准、更严要求、更实举措做好安全生产和森林防火工作，全力保障人民群众生命财产安全，为党的二十大胜利召开营造安全稳定环境。市长、市安委会主任徐衣显出席会议。

　　就贯彻落实全国、全省会议精神，抓好我市安全生产和森林防火工作，会议强调，一是安全生产这根弦要绷得紧而又紧。提升政治站位，保持“万无一失”的坚决态度、“一失万无”的高度警醒，不折不扣落实“国家15条硬措施”“全省50条细化措施”，坚决守牢安全底线。二是安全生产大检查要全面彻查彻改。树牢“隐患即事故”理念，开展风险隐患大排查，落实隐患消除机制和“重患必停”要求，监督企业做到“五落实五到位”。三是重点专项治理要持续走深走实。聚焦危险化学品、交通运输、住房城乡建设和燃气等重点领域，深入开展专项治理，杜绝潜在隐患变成现实风险。四是打非治违工作要始终严抓严管。严格落实“四个一律”和“五个一批”要求，坚决惩戒典型违法行为和列入“黑名单”企业，始终保持高压态势。五是森林防火工作要坚决严防死守。立足防、突出早，紧盯重要节点，强化源头管控，及时监测预警，快速反应处置，提升防控能力。六是安全督导检查要切实提质提效。推行“专家查隐患、部门严执法、政府压责任”监管模式，强化技术支撑，加大检查力度，确保隐患整改清零、安全形势平稳。七是安全生产责任要层层压紧压实。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，压实属地管理责任、行业监管责任、企业主体责任，做到责任无死角、工作无盲区、闭环无遗漏。八是应急值守处置要做到平急速转。落实值班带班制度，建立协同处置机制，确保一旦发生事故险情，迅速启动应急响应，立即投入应战救援。

　　省安委会第三督导组组长、省生态环境厅总工程师李维群，市领导孙延文、李新建、梁庆、张武清等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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